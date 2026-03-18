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Un centro de salud en Alicante sin vehículo para atención a domicilio: los médicos van en patinete o bicicleta

El personal sanitario reclama vigilancia en el turno de mañana para evitar conflictos como la agresión verbal de dos pacientes a una enfermera que está en el juzgado

El centro de salud de Los Ángeles, en Alicante

El centro de salud de Los Ángeles, en Alicante

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El centro de salud de Los Ángeles, en Alicante / INFORMACIÓN

J. Hernández

J. Hernández

La falta de un vehículo de la Conselleria de Sanidad para prestar el servicio de atención domiciliaria dificulta a médicos y enfermeros del centro de salud de Los Ángeles, en Alicante, la asistencia en sus casas de los pacientes con movilidad reducida, enfermedades crónicas o tras las altas hospitalarias que viven en zonas alejadas pero que pertenecen a su área como Rabasa o el Tossal. Esta circunstancia provoca que los profesionales inviertan la mayor parte del tiempo de la atención a domicilio en desplazamientos y, en algunos casos, tengan que utilizar medios propios como bicicletas o patinetes.

Así lo explica el personal sanitario, que destaca asimismo los problemas para aparcar, pese a que existe un estacionamiento subterráneo con plazas disponibles en el centro social próximo, que consideran que podría habilitarse en general para facilitar el trabajo en una zona saturada de tráfico y población.

Entre los pacientes, Tomás Francisco Pastor está satisfecho con la atención médica. Sin embargo, critica la alta rotación de los facultativos. "Cuando coges confianza con uno te lo han cambiado". Otra ciudadana ha acudido este miércoles con su madre a una analítica y a coger el sensor de insulina, y la han atendido "sin problemas" pese a la huelga médica. "Siempre la atienden bien", recalca.

Paciente

Tomás Francisco Pastor, paciente / INFORMACIÓN

Cuando coges confianza con un médico te lo han cambiado

Tomás Francisco Pastor

— Paciente

Otra de las preocupaciones de los trabajadores, tal y como apunta el Sindicato de Enfermería Satse, es la  insuficiencia de medidas de seguridad en el ambulatorio. "Actualmente, no existe vigilancia durante el turno de mañana, limitándose la presencia de personal de seguridad a dos horas por la tarde y a los sábados en horario matutino". Una cobertura considerada insuficiente. En este sentido, recuerdan que el pasado verano una enfermera sufrió una agresión verbal por parte de dos pacientes, un caso que se encuentra en proceso judicial.

Sala de espera

La falta de coordinación médica también es un asunto a destacar ya que señalan que el centro de salud no cuenta con coordinador médico desde el pasado mes de febrero. Esta situación ha obligado a la coordinadora de Enfermería a asumir dichas funciones, lo que, según Satse, genera una sobrecarga de trabajo y puede afectar a la organización interna del centro.

El espacio de extracciones de sangre a los pacientes solo tiene cuatro puestos y en ocasiones se realizan en la sala de espera

En cuanto a las instalaciones, el personal consultado advierte de deficiencias estructurales. La sala de extracción de analíticas se encuentra en la primera planta, lo que supone un problema en caso de avería del ascensor, especialmente para pacientes con movilidad reducida. Además, el espacio es limitado, con solo cuatro puestos, lo que obliga en ocasiones a realizar extracciones en la sala de espera, comprometiendo la privacidad y la calidad asistencial.

Asimismo, señalan que se trata de un centro antiguo que presenta problemas recurrentes, como plagas de cucarachas durante el verano y fallos en el sistema de climatización. De hecho, cuentan que pasado verano el aire acondicionado no funcionó correctamente en las salas de curas y tratamiento, obligando a los profesionales a trabajar en condiciones de altas temperaturas.

Salas de curas

Médicos y enfermeros también reclaman una mejor organización de los espacios asistenciales, proponiendo la unificación de las salas de curas para optimizar los recursos y mejorar la coordinación. Satse denuncia las limitaciones en la figura de la enfermera referente escolar, lleva móvil corporativo de contacto con los colegios pero carece de una agenda específica, lo que provoca que deje sin atender su cupo de pacientes si tiene que acudir a algún centro educativo.

El personal sanitario considera que existe una sobrecarga asistencial derivada de la falta de sustituciones, ya que no se cubren las salidas de guardia del personal de Enfermería. Esto obliga a otros profesionales a asumir esos pacientes, incrementando la presión asistencial y los tiempos de espera. Unas deficiencias que, sostienen, están afectando tanto a la calidad asistencial como a las condiciones laborales de los profesionales.

Infraestructuras

Pese a que no aprecien niveles elevados de aglomeración ni demoras significativas en la solicitud de consultas, el ambulatorio atraviesa un periodo de adaptación debido a los recientes cambios en la plantilla, que todavía no se encuentra completamente estabilizada. De hecho, faltan algunos profesionales médicos, aunque se prevé que esta situación pueda resolverse en breve, indican desde el sindicato CC OO.

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En resumen, los representantes del personal reclaman a Sanidad la adopción de medidas urgentes que permitan corregir las deficiencias detectadas, garantizar la seguridad de los profesionales y asegurar una atención sanitaria de calidad para la población.

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