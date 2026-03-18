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SEMANA SANTA DE ALICANTE | MARTES SANTO

Un cirio para la Amargura en recuerdo a las víctimas de Adamuz

La Cofradía del Ecce-Homo y la Virgen de la Amargura procesionará el Martes Santo en Alicante con importantes novedades. Culmina la talla de los casetones del paso y estrena cirios votivos, uno en memoria de las víctimas de Adamuz. Destacan su amplio cortejo, la doble revirá junto al Mercado Central y su solemne recorrido

Semana Santa 2026: Cofradía del Santísimo Ecce-Homo y Nuestra Señora de la Amargura

Semana Santa 2026: Cofradía del Santísimo Ecce-Homo y Nuestra Señora de la Amargura

Semana Santa 2026: Cofradía del Santísimo Ecce-Homo y Nuestra Señora de la Amargura / Rafa Arjones

Lydia Ferrándiz

Lydia Ferrándiz

La Muy Ilustre, Penitencial y Franciscana Cofradía del Santísimo Ecce-Homo y Nuestra Señora de la Amargura se dispone a recorrer las calles de Alicante en la tarde del Martes Santo envuelta en ese equilibrio entre solemnidad y emoción que define a esta corporación. Bajo la luz tenue de los cirios y el acompasado discurrir de sus fieles, la cofradía vuelve a poner en la calle un cortejo que es, en sí mismo, una expresión viva de tradición.

Para su estación de penitencia, los cofrades del Ecce-Homo regresan con varias novedades que marcarán la jornada: la culminación de la talla de los respiraderos del paso de misterio y la incorporación de dos cirios votivos cargados de simbolismo en el palio de la Virgen. Así, la cofradía volverá a tomar las calles de Alicante desde la parroquia de San Antonio de Padua, punto de partida de la estación de penitencia, desde donde el cortejo se abrirá paso con una amplia presencia de nazarenos y damas de mantilla, acompañando a los dos tronos titulares: el Santísimo Ecce-Homo y Nuestra Señora de la Amargura, ambas obras del imaginero Antonio Castillo Lastrucci.

El hermano mayor de la cofradía, Antonio Martínez, destaca la fuerza del conjunto procesional como uno de sus principales atractivos. "Lo primero por lo que hay que ver esta procesión es por el cortejo en sí, amplio, con nazarenos, damas de mantilla y nuestros dos tronos, que cuentan con mucha experiencia", afirma Martínez con la vista en el Martes Santo.

Novedades en la talla y memoria

Entre las principales novedades de este año destaca la culminación de un importante trabajo artístico en el paso del Ecce-Homo. "Se ha finalizado el tallado de los cuatro casetones, que son los respiraderos del paso, y con ello se completa ese trabajo", explica Martínez, subrayando el cuidado patrimonial que la hermandad mantiene sobre sus enseres.

Estos casetones, situados en los respiraderos del trono, la estructura inferior que rodea el paso, son elementos decorativos tallados que aportan riqueza visual y detalle al paso. Su función es embellecer el conjunto, incorporando motivos ornamentales que rompen la uniformidad de la madera y enriquecen el valor estético del paso.

Pero si hay un elemento que marcará especialmente el discurrir del palio de la Virgen de la Amargura serán los cirios votivos que acompañarán su delantera. Uno de ellos incorpora el abrazo franciscano, símbolo del nuevo nombramiento como franciscano de honor de Miguel Rodríguez Cutillas. El segundo de estos cirios, que sirven como una ofrenda permanente de luz, estará dedicado a la memoria de las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz. "Es un recordatorio de que siguen estando con nosotros", señala el hermano mayor.

Un cortejo de emoción y recogimiento

La procesión contará con el acompañamiento musical de la Agrupación Musical Cristo de la Buena Muerte y María Santísima del Monte de Guardamar y la Unión Musical Ciudad de Asís, que pondrán banda sonora a un recorrido en el que no faltarán momentos especialmente señalados.

Entre ellos, Antonio Martínez destaca la salida y entrada en la parroquia, marcadas por la estrechez de la puerta, y uno de los puntos más esperados por los espectadores: la doble revirá en las calles Quintana y Capitán Segarra, junto al entorno del Mercado Central. "Es un momento muy entrañable y espectacular, donde se congrega muchísima gente", explica Martínez. El discurrir por el entorno del Teatro Principal y la Carrera Oficial completa un itinerario que completa un itinerario que conjuga belleza, técnica y emoción.

Fundada en 1946 por antiguos alumnos franciscanos, aunque con raíces en el siglo XVIII, la cofradía mantiene vivo el espíritu de humildad y fraternidad propio de la orden. Este compromiso se refleja también en su labor social, especialmente a través de iniciativas como "El Pan de la Fraternidad", que refuerzan su compromiso con los más necesitados de mano del Colegio San Antonio de Padua.

Noticias relacionadas y más

Así, entre la luz de los cirios, el sonido de las marchas y la elegancia de sus pasos, la Cofradía del Ecce-Homo y la Amargura volverá a recorrer Alicante en una noche donde la memoria y la devoción se entrelazan para ofrecer una de las estampas más completas y sobrecogedoras de la Semana Santa.

Muy Ilustre, Penitencial y Franciscana Cofradía del Santísimo Ecce-Homo y Nuestra Señora de la Amargura

  • Sede: P. San Antonio de Padua
  • Fundación: 1946

Imágenes titulares

  • Santísimo Ecce-Homo, obra de Castillo Lastrucci (1954)
  • Nuestra Señora de la Amargura, obra de Castillo Lastrucci (1959)

Horarios

  • Salida, a las 18:20 horas
  • Venia, a las 20:40 horas

Puntos recomendados

  •  Asistir a la salida de los pasos de su parroquia por la estrechez de la puerta, doble "revirá" en Quintana y Capitán Segarra y discurrir de la Cofradía por el entorno del Teatro Principal y Carrera Oficial

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