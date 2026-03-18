De espaldas a las bicis y al autobús: colectivos critican el borrador del futuro Plan General de Alicante

La segunda mesa temática del nuevo proceso participativo del Plan General de Alicante, centrada este martes en la movilidad, ha dejado un tono bastante menos complaciente que el relato institucional. Los colectivos vinculados a la bici y a la movilidad sostenible han afeado al borrador la falta de participación real en su elaboración, la ausencia de datos sólidos para planificar a largo plazo y una concreción mucho mayor en la red viaria que en cuestiones como el autobús urbano o la movilidad ciclista cotidiana.

La sesión ha sido inaugurada por Antonio Peral, ya al frente de Urbanismo tras la dimisión de Rocío Gómez por el escándalo de las viviendas protegidas de Les Naus, y ha contado con una exposición más amplia de la directora general del Plan General, Leticia Martín. La responsable técnica ha defendido un modelo basado en la reducción de la dependencia del vehículo privado, el refuerzo del transporte público, dos estaciones intermodales, la expansión del TRAM (en un proyecto dividido en fases), la Variante de Torrellano y una red de itinerarios peatonales y ciclistas bajo la idea de la ciudad de 15 minutos.

Para la estación de Cercanías tendríamos que tener antes unas Cercanías en condiciones Manuel Ríos — Director general de Transportes y Logística de la Generalitat

Pero la mesa ha dejado también una imagen significativa: los siete ponentes invitados han sido hombres y no se ha contado con ninguna experta mujer en un debate sobre cómo deberá moverse la ciudad en el futuro, tal y como ha criticado la concejala Sara Llobell, de Compromís. La ausencia ha resultado aún más llamativa cuando uno de los intervinientes, el ingeniero Armando Ortuño, ha aludido a experiencias urbanas centradas en detectar los puntos donde las mujeres sienten amenazada su seguridad en el espacio público.

Venimos con desilusión, no se ha contado con nosotros para tomar decisiones Jaume Andrés — Representante de Alacant en Bici

Todo ello ha ocurrido, además, en un momento en que el gobierno local ha vuelto a retrasar el calendario del PGOU. El ejecutivo de Luis Barcala sitúa ahora la aprobación inicial de la parte estructural en verano de 2026, después de haberla venido anunciando para finales de 2025, y utiliza esta nueva ronda de consultas como parte del proceso previo al visto bueno del documento.

En el Plan General Estructural no existe un verdadero proceso participativo Iñaki Malluguiza — Representante de la Plataforma Movilidad Sostenible l’Alacantí

Las críticas más claras han llegado desde los colectivos sociales. Jaume Andrés, en representación de Alacant en Bici, ha expresado su “desilusión” porque, según ha dicho, no se ha contado con ellos para tomar decisiones pese a llevar más de veinte años trabajando sobre movilidad ciclista en la ciudad. A su juicio, faltan datos básicos, como el número de ciclistas por itinerario, y sobran recorridos poco funcionales. Ha reclamado vías “seguras y directas” desde los barrios al centro y ha advertido de que la bici no puede seguir tratándose como una cuestión de ocio o recreo, sino como un medio real para los desplazamientos diarios.

Hay que hacer competitivo el transporte público para que la gente haga uso de él Luis Aragonés — Director de la Cátedra Vectalia de Movilidad

En una línea similar, Iñaki Malluguiza, de la Plataforma por la Movilidad Sostenible de l’Alacantí, ha expuesto que en el Plan General “no hay un verdadero proceso participativo” y ha cuestionado que el documento concrete mucho más la red viaria que otras alternativas. Aunque ha reconocido que el texto menciona con frecuencia al peatón y a la bici, ha lamentado que no se hable de carriles bus, prioridad semafórica, paradas accesibles o una estrategia más clara para el autobús urbano. También ha puesto en duda la prioridad de algunas expansiones del TRAM y ha defendido que, a corto plazo, la urgencia está en mejorar el bus y desarrollar la variante urbana.

No hay que tener miedo a exigir, ya es hora de reclamar infraestructuras Andrés Rico — Ingeniero de caminos

La mesa ha dejado otra escena llamativa con la intervención del director general de Transportes y Logística de la Generalitat, Manuel Ríos, que ha reconocido que no había visto el mapa del plan hasta la noche anterior. Esa falta de preparación ha marcado una participación muy breve y apenas desarrollada, pese a tratarse de una administración clave en infraestructuras y movilidad metropolitana. Ríos se ha limitado, entre otras cuestiones, a señalar que antes de pensar en una estación de Cercanías habría que tener unas Cercanías en condiciones.

La avenida de Dénia es fundamental y habrá que quitarle un carril al coche Armando Ortuño — Ingeniero de caminos

Frente a esas posiciones, los representantes vinculados a Vectalia, concesionaria del servicio de autobús de Alicante, han puesto el acento en el autobús. Tanto Luis Aragonés como Juan Antonio Martí han defendido que el transporte público solo será competitivo si resulta fácil, seguro y eficiente para el usuario y han reivindicado la necesidad de carriles bus, plataformas reservadas, intercambiadores bien diseñados y prioridad semafórica. Martí ha recordado además el peso actual del autobús, al asegurar que mueve el 73 % de los usuarios del transporte público en la ciudad.

Son necesarios carriles bus y prioridad semafórica para el transporte público Juan Antonio Martí — Gerente de Vectalia MIA

También ha habido intervenciones más centradas en las grandes infraestructuras. El ingeniero Andrés Rico ha insistido en la necesidad de resolver el tráfico de paso y de proximidad apoyándose en la A-70 y en completar la Vía Parque, mientras que Armando Ortuño ha detallado propuestas sobre la red viaria, la conexión ferroviaria, la avenida de Dénia, la variante de Torrellano o la futura estación de Alicante Norte. En ambos casos, el debate ha vuelto a girar sobre grandes ejes pendientes más que sobre soluciones inmediatas.

El turno final de preguntas del público ha reforzado la sensación de que el mapa de la movilidad sigue lleno de incógnitas. Entre los asistentes se han planteados dudas sobre Sangueta, el tráfico y la seguridad en el centro, la regulación de los patinetes, el sistema BRT, la presencia del tren en la fachada litoral, la conexión de los barrios del sur con el centro, los retrasos en la expansión del TRAM hacia l’Alacantí o los problemas específicos de las partidas rurales.

Promesas con el TRAM

Según el gobierino de Barcala, la propuesta de mejora de la red tranviaria comenzaría con una fase 0, en la que el objetivo es el refuerzo de las frecuencias en todas las líneas metropolitanas, hasta alcanzar un intervalo máximo de 10 minutos, umbral que garantiza fiabilidad y atrae demanda.

La fase 1 supone la ampliación de la red mediante la ejecución de las líneas de Gran Vía hasta su conexión con los barrios del sur y San Gabriel; avenida de Denia como eje estratégico lanzadera entre el centro de Alicante y Sant Joan; avenida de Aguilera, para enlazar la Estación Intermodal con los barrios del sur; y conexiones con las líneas existentes en la avenida de la Condomina (Playas) y en San Vicente, enlazando con el nodo intermodal secundario de movilidad previsto en la futura estación Alicante Norte.

La fase 2 plantea la prolongación hacia los barrios de La Florida, San Gabriel y las áreas industriales, así como la ejecución de un nuevo ramal de circunvalación norte, que conecte la línea de Playa de San Juan a la altura de Lucentum con los nuevos desarrollos de Vistahermosa Norte y Colonia Requena.

Por último, la fase 3 prevé la extensión de la línea de la Gran Vía hacia el Garbinet y la avenida de Denia y la ejecución de un nuevo ramal de circunvalación sur que conecte la línea de Gran Vía con los nuevos desarrollos previstos en el entorno de Rabasa, consolidando la malla tranviaria metropolitana.