Compromís lleva al Síndic y al Defensor del Pueblo la falta de convocatoria del Consejo de Mayores de Alicante

Compromís ha elevado una queja al Síndic de Greuges y al Defensor del Pueblo por la falta de convocatoria del Consejo Municipal de Personas Mayores de Alicante, un órgano de participación que, según denuncia la coalición, no se reúne desde marzo de 2024. El grupo municipal sostiene que esta situación limita la participación efectiva de las personas mayores en la vida pública de la ciudad y ha reclamado al Ayuntamiento que convoque de forma inmediata ese consejo y garantice su funcionamiento regular en adelante.

La base de la queja que la formación ha trasladado al Defensor del Pueblo se apoya en que, según expone, se han cursado varias peticiones para activar ese órgano sin obtener respuesta. En el escrito remitido, Compromís señala que la última solicitud formal tuvo lugar el 18 de noviembre de 2025 y que, hasta la fecha, no se ha producido ni contestación ni convocatoria alguna. A partir de ahí, la coalición pide que se inste al Ayuntamiento a cumplir con sus obligaciones en materia de participación.

El portavoz municipal de Compromís, Rafa Mas, ha enmarcado ese paso en una crítica más amplia al funcionamiento de los órganos sociales del Ayuntamiento. Según sostiene, el Consejo de Mayores es “uno de los consejos más importantes que tiene la ciudad” para escuchar propuestas, ideas y necesidades de este colectivo y reprocha al gobierno local que hable de participación ciudadana mientras, a su juicio, no convoca este tipo de espacios.

La participación es convocar el Consejo de Mayores y escuchar qué ciudad necesitan Rafa Mas — Portavoz municipal de Compromís en Alicante

Mas ha añadido además otra derivada política al vincular esta situación con la salida de Alicante del proyecto de ciudades amigables con las personas mayores de la Organización Mundial de la Salud. Según afirma, la ciudad habría quedado fuera de esa red por falta de programa, calendario, presupuesto y proyecto, una acusación que formula en el marco de su crítica a la gestión del gobierno local en materia de participación de las personas mayores.

La queja presentada por Compromís no se limita así a la falta de reunión de un órgano concreto, sino que trata de elevar el asunto al terreno de los derechos de participación de este colectivo. En su escrito, la formación sostiene que la ausencia de convocatoria del consejo supone una limitación clara de los mecanismos de participación ciudadana, especialmente grave al afectar a personas mayores que, según remarca, necesitan espacios específicos de representación y escucha activa por parte de la administración.

La coalición ha registrado además una iniciativa para exigir que el consejo sea convocado en un plazo de tres meses. Con ello, Compromís trata de abrir una doble vía, institucional y política, para forzar al equipo de gobierno de Luis Barcala a reactivar un órgano que considera básico para canalizar la voz de las personas mayores en Alicante.