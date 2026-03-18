Cuatro accidentes en la A-70 y 39 incidencias en 17 carreteras de Alicante: así está el tráfico este miércoles en la provincia

La jornada arranca con complicaciones en la red viaria de la provincia de Alicante. A las 9:17 horas de este miércoles 18 de marzo, el parte de la Dirección General de Tráfico (DGT) recoge 39 incidencias en 17 carreteras, con una concentración especialmente llamativa en la A-70, donde se han notificado varios accidentes en apenas una hora.

El foco principal de la mañana está en esa autovía, sobre todo en el entorno de Elche. Desde primera hora figuran incidencias por accidente en Jubalcoi, Maitino y Altabix, con varios obstáculos fijos entre los kilómetros 30 y 33. En uno de los avisos, el que afecta al km 33,5 en Altabix en sentido Valencia, se añade además el cierre del arcén, lo que puede complicar aún más la circulación en ese tramo.

A ese arranque accidentado se suman otros dos siniestros registrados ya avanzada la mañana. Uno ha sido notificado en la CV-925, a la altura de Pilar de la Horadada, a las 8:59, y otro en la CV-851, en Santa Pola, a las 8:28. También sigue activo un aviso por accidente en la N-332, en La Ermita, desde las 2:38 de la madrugada.

Junto a los accidentes, el parte vuelve a señalar uno de los puntos más habituales de congestión en la provincia: la N-332 en Torrevieja, donde desde las 8:25 hay retenciones entre los kilómetros 54 y 57,75 en ambos sentidos por circulación irregular. Es, de nuevo, uno de los tramos más delicados de la mañana.

Obras

Las obras también marcan buena parte del mapa. En la A-70, entre Sant Joan d'Alacant y Mutxamel, hay un corte móvil en el túnel entre las 9:00 y las 15:00. A la misma hora ha arrancado otro corte móvil en la A-79, en Bacarot. Además, la N-325 en Crevillent mantiene un carril derecho cerrado por trabajos hasta las 14:30, mientras que la A-7 en Castalla y la N-340 en Alcudia presentan restricciones por obras durante la mañana.

Más allá de las incidencias puntuales del día, siguen activos varios cortes de larga duración que condicionan el tráfico en la provincia. Entre ellos destaca el corte total de la AP-7 en Agost, por obras, así como el corte total en la salida de la A-7 en Realengo. También continúa interrumpida la circulación en la CV-868, en Parroquia de La Matanza, una de las incidencias más severas del parte.

La AP-7 acumula además varios avisos por obstáculos fijos en Mutxamel, La Ermita, Venta Lanuza y Altea, mientras que en el túnel entre l’Olla y Calp sigue vigente una obra con carril derecho cerrado. En paralelo, continúan las afecciones de larga duración en carreteras como la CV-70, en Benasau, y la CV-700, en Planes, ambas con paso alternativo.

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El balance de la mañana deja una imagen bastante clara: no hay una gran incidencia que monopolice el tráfico en Alicante, pero sí una sucesión de accidentes, obstáculos y obras que complican la circulación en varios puntos a la vez. La A-70, con varios avisos encadenados entre Jubalcoi, Maitino y Altabix, es ahora mismo la carretera que concentra más atención.