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La Diputación concede a la Cámara 180.000 euros para un proyecto de emprendimiento en municipios en riesgo de despoblación

Los socialistas sostienen que las subvenciones a la entidad han pasado de 639.290 euros hace dos años a 951.500 en 2026 y reclaman a Toni Pérez explicaciones sobre el aumento y los controles aplicados sobre esos fondos

Carlos Baño atiende a los medios, el pasado viernes, tras abandonar las dependencias policiales

Carlos Baño atiende a los medios, el pasado viernes, tras abandonar las dependencias policiales

El PSPV exige al Consell suspender ayudas a la Cámara de Alicante mientras Baño siga investigado / EP

Borja Campoy

Borja Campoy

La Diputación de Alicante concede este año 180.000 euros a la Cámara de Comercio para el desarrollo del proyecto “Incubadora Alicante Avant”, una iniciativa orientada a impulsar el emprendimiento y la actividad económica en municipios en riesgo de despoblación. El equipo de gobierno del PP sostiene que esa partida es la que explica el incremento de las subvenciones a la entidad cameral en 2026, después de que el PSOE denunciara un fuerte aumento de las ayudas en los años de Carlos Baño.

La controversia parte de la acusación lanzada por los socialistas, que habían situado en 639.290 euros la aportación de la Diputación a la Cámara en 2024 y en 951.500 la prevista para 2026, con la tesis de que las subvenciones se habrían elevado cerca de un 50 % en apenas dos años. Sin embargo, el presupuesto provincial no refleja ese salto en esos términos, ya que la asignación a la Cámara figura en 771.500 euros tanto en 2024 como en 2025. Es en 2026 cuando esa cantidad sí sube hasta 951.500 euros, una diferencia que el gobierno provincial atribuye precisamente a la incorporación de los 180.000 euros de la nueva incubadora.

El cruce político se produce en pleno contexto del caso Baño. El pasado viernes el presidente de la Cámara de Comercio y de Facpyme fue detenido y posteriormente puesto en libertad con cargos en el marco de la investigación que dirige la Fiscalía Anticorrupción sobre la gestión de los bonos comercio de 2022 y 2023 en más de una veintena de municipios de la provincia. La UDEF registró además la sede de Facpyme en Alicante y se llevó documentación. Baño no declaró en comisaría por consejo de su abogado y por el secreto de sumario y quedó pendiente de comparecer ante el juzgado. Su defensa indicó que se le atribuyen presuntos delitos de fraude de subvenciones y falsedad.

El PP ha disparado las subvenciones a la Cámara de Comercio presidida por Carlos Baño

Raúl Ruiz

— Diputado provincial del PSOE

El PSOE ha situado el foco en el volumen de subvenciones que la Diputación sigue destinando a la Cámara presidida por Baño y ha reclamado explicaciones a Toni Pérez sobre su evolución y sobre los controles aplicados a esos fondos. Los socialistas sostienen además que la entidad ha recibido cantidades muy superiores a las de otras cámaras de la provincia y advierten del elevado peso del dinero público en su financiación, al recordar que hasta el 88 % de sus ingresos proceden de subvenciones.

La réplica del PP pasa por separar ese debate del caso judicial de los bonos comercio y presentar la nueva partida como una subvención finalista vinculada al reto demográfico y al apoyo al tejido productivo de los municipios del interior.

El diputado de Reto Demográfico, Luis Rodríguez, sostiene que el proyecto “Incubadora Alicante Avant” justifica el aumento de este ejercicio y acusa al PSOE de mezclar “sin ningún sentido” esa ayuda con otras cuestiones para generar una “polémica estéril”. Según explica, la iniciativa estará financiada íntegramente por la Diputación y busca la revitalización económica y social de localidades en riesgo de despoblación a través de la creación y consolidación de empresas innovadoras y sostenibles.

La oposición tergiversa y manipula los datos para generar una polémica estéril

Luis Rodríguez

— Diputado de Reto Demográfico (PP)

La Diputación añade que el programa se articula en tres líneas. La principal consiste en un itinerario de incubación para empresas seleccionadas, que accederán a instalaciones de la Cámara y a servicios de mentoría, formación y tutorías. A ello se suma un programa de impulso a la innovación y al emprendimiento para proyectos que no alcancen la fase final de incubación y una tercera línea de sensibilización orientada a fortalecer el ecosistema innovador local.

Rodríguez aprovecha además para defender el conjunto de subvenciones concedidas a la Cámara de Comercio y rechaza que puedan vincularse en bloque al caso Baño. En esa línea, cita ayudas para programas de empleabilidad, acciones digitales y de innovación, red de viveros, proyectos para jóvenes, servicios de igualdad en empresas o Alicante Gastronómica. A su juicio, resulta “lamentable” que el PSOE trate de arrastrar todas esas líneas al terreno del bono comercio.

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La respuesta del equipo de gobierno mantiene así la línea que la Diputación ha venido sosteniendo desde que estalló el caso: distinguir entre la investigación judicial sobre los bonos comercio y el resto de fondos que canaliza hacia la Cámara, presentados como instrumentos ordinarios de apoyo al empleo, la innovación y la actividad económica de la provincia.

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