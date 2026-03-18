Estas son las ciudades de Alicante con la gasolina más barata para repostar hoy

La subida del precio de la gasolina que ha desatado el conflicto bélico en Oriente Medio entre Estados Unidos, Israel e Irán se está dejando sentir en la provincia de Alicante con subidas de más de 7 euros en gasolina y gasoil. Así, pues llenar el depósito de gasolina o gasoil es hoy mucho más caro que hace dos semanas.

Las gasolineras más baratas de la provincia de Alicante

La página web Geoportal, del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, ofrece información sobre las estaciones de servicio de nuestro país, los distintos tipos de carburante y el precio. La web ofrece los datos que remiten las propias gasolineras y detalla que “la información publicada en este sitio web tiene únicamente carácter informativo y no constituye una comunicación de actos administrativos ni comunicados oficiales.Esta información se actualiza cada cinco minutos de manera automática con los datos enviados por parte de los sujetos obligados”.

Igualmente hay que tener en cuenta la actualización de los datos, ya que algunas ofrecen precios de hace días, por lo que podrían haber cambiado.

La web te permite filtrar por provincias y municipios además de por el tipo de carburante. Atendiendo a estos criterios, las gasolineras más baratas hoy, 18 de marzo de 2026, de la provincia de Alicante para repostar Gasolina 95 se encuentran en La Vila Joiosa, Benissa y Alicante.

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Por su parte, las estaciones de servicio que ofrecen el Gasóleo A más económico están en Benissa, Santa Pola, La Vila Joiosa y Alicante.

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En la web se ofrece un listado de la localidad, la dirección de la estación de servicio, la fecha en la que se ha ofrecido la última actualización