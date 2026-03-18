Dónde repostar GLP más barato en Alicante: estas son las gasolineras en las que el litro se paga a menos de 90 céntimos

El precio del combustible sigue imparable debido a la guerra en Oriente Medio. El conflicto bélico en Irán ha supuesto que la gasolina se haya encarecido una media de 23 céntimos por litro mientras que el diésel ya se paga a casi 41 céntimos más.

En medio de esta vorágine de precios muchos conductores se preguntan si existen alternativas fiables más allá de los vehículos eléctricos o híbridos. Y la respuesta es sí: el Gas Licuado del Petróleo (GLP) o Autogás) . Se trata de una mezcla de gases, principalmente propano y butano, que se obtiene durante el refinado del petróleo o en la extracción de gas natural, y que se almacena en estado líquido cuando se somete a bajas temperaturas y bajas presiones para facilitar su transporte y uso.

Desde el punto de vista del conductor, el GLP se presenta como una opción intermedia entre los combustibles convencionales y el coche eléctrico. Su principal atractivo es el precio, ya que suele ser sensiblemente más barato que la gasolina o el diésel, lo que permite reducir el coste por kilómetro recorrido. En la actualidad, el GLP apenas ha subido 3,5 céntimos y se mantiene por debajo del euro en la mayoría de las estaciones de servicio de la provincia de Alicante.

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Los motores adaptados a GLP funcionan de manera similar a los de gasolina, pero incorporan un sistema adicional de inyección de gas y un depósito específico. Esto potencia que tengan una mayor autonomía al poder utilizar ambos depósitos. Se denominan bi-fuel aquellos que utilizan GLP y gasolina y dual-fuel los que usan GLP y diésel.

Dónde repostar más barato GLP en Alicante

Una de las limitaciones que presenta el GLP es que la red de estaciones de servicios que suministran es más limitada que la del combustible tradicional.

La página web Geoportal, del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, ofrece información sobre las estaciones de servicio de nuestro país que ofrece GLP y el precio. La web ofrece los datos que remiten las propias gasolineras y detalla que “la información publicada en este sitio web tiene únicamente carácter informativo y no constituye una comunicación de actos administrativos ni comunicados oficiales.Esta información se actualiza cada cinco minutos de manera automática con los datos enviados por parte de los sujetos obligados”. Igualmente hay que tener en cuenta la actualización de los datos, ya que algunas ofrecen precios de hace días, por lo que podrían haber cambiado.

Estaciones con GLP en la provincia de Alicante / Geoportal

En cuanto a las estaciones de GLP, en Geoportal se incluyen un total de 46 gasolineras que lo ofrecen repartidas por toda la provincia aunque con más concentración en los municipios costeros.

En esta noticia te detallamos qué gasolineras de la provincia de Alicante tienen hoy los carburantes tradicionales más económicos y, a continuación, te mostramos los precios de GLP más baratos en la provincia de Alicante a día de hoy, miércoles, 18 de marzo de 2026.

Visualización de datos interactiva.

La diferencia entre ambos es de más de 0,60 céntimos por regla general.