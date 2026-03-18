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Hallados restos humanos que podrían ser del siglo XVIII en un solar de San Antón en Alicante

Los huesos han sido encontrados en un terreno donde se proyecta la construcción de un bloque de tres plantas

Restos humanos hallados en el solar.

Restos humanos hallados en el solar. / Jose Navarro

Manuel Lillo

Manuel Lillo

Un descubrimiento inesperado. Huesos humanos que podrían ser, según el arqueólogo que trabaja en su recuperación, del siglo XVIII o del XIX, han sido hallados en un solar del barrio de San Antón, en Alicante, entre la cuesta de la Fábrica de Tabacos y la calle Manuel Olalde.

En concreto, los restos se encuentran en un terreno en el que se proyecta la construcción de un bloque de tres pisos. Según Javier Villena, el arqueólogo trabaja en el lugar, él mismo fue llamado por la empresa constructora cuando se encontraron los restos “a finales de febrero” y él está trabajando desde el 10 de marzo.

Según los cálculos del arqueólogo, que trabaja para una empresa privada, desarrollará sus labores en la zona “aproximadamente hasta el miércoles”, es decir, hasta el 25 de marzo, una vez se retiren los huesos en este espacio.

Los huesos han sido encontrados en un terreno donde se proyecta la construcción de un bloque de tres plantas

Los huesos han sido encontrados en un terreno donde se proyecta la construcción de un bloque de tres plantas / Jose Navarro

“Al no ser un área de vigilancia arqueológica, la zona no está protegida por la Generalitat y cuando se saquen los restos la constructora podrá seguir trabajando”, dice Villena.

Por último, el arqueólogo dice desconocer aún a cuántas personas podrían pertenecer los huesos, aunque especula con la posibilidad de que se trate de una antigua fosa, dada la posición desordenada de los cuerpos hallados.

Según la idea inicial, los cuerpos podrían haber sido enterrados en el siglo XVIII, “coincidiendo con una epidemia”, o “tras el cólera del siglo XIX”.

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(NOTICIA EN ELABORACIÓN)

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