La juez acepta la personación del PSOE como acusación en el caso Les Naus de Alicante

El juzgado que investiga las polémicas adjudicaciones de viviendas protegidas en el residencial Les Naus ha aceptado la personación del PSOE en la causa para ejercitar la acción popular, según ha confirmado este diario en fuentes judiciales. El grupo Socialista en el Ayuntamiento de Alicante ya ha aportado los 3.000 euros de fianza que se le exigieron así como el presentar una querella por estos hechos.

La causa está abierta en el Juzgado de Instrucción número 5 del tribunal de instancia de Alicante. La magistrada Amparo Rubio, que ha abierto diligencias por estos hechos, ha autorizado la personación de la portavoz del grupo municipal Socialista Ana Barceló y la edil Silvia Castell tras haber consignado la fianza.

El PSOE ya presentó en su día una denuncia en la Fiscalía por estos hechos, en la que consideraba que en las polémicas adjudicaciones podría haber delitos de prevaricación administrativa; negociaciones prohibidas a funcionarios públicos y conflicto de intereses; fraude a la Administración; estafa; y fraude de ley.

En estos momentos también está personado el sindicato ultra Manos Limpias, a quien el juzgado le reclamó igualmente la presentación de una querella y el pago de una fianza de 3.000 euros. Aunque el sindicato ha presentado la querella, ha recurrido la cuantía de la fianza solicitando que se le rebaje hasta los 300 euros, una cuestión que deberá resolver la Audiencia Provincial. Se da la circunstancia de que fue la denuncia de Manos Limpias la que obligó a remitir al juzgado todas las diligencias abiertas en la Fiscalía al forzar que el tema se judicializara presentando directamente en sede judicial la denuncia.