La juez acepta la personación del PSOE como acusación en el caso Les Naus de Alicante
Manos limpias recurre a la Audiencia la fianza de 3.000 euros que les ha fijado la magistrada
El juzgado que investiga las polémicas adjudicaciones de viviendas protegidas en el residencial Les Naus ha aceptado la personación del PSOE en la causa para ejercitar la acción popular, según ha confirmado este diario en fuentes judiciales. El grupo Socialista en el Ayuntamiento de Alicante ya ha aportado los 3.000 euros de fianza que se le exigieron así como el presentar una querella por estos hechos.
La causa está abierta en el Juzgado de Instrucción número 5 del tribunal de instancia de Alicante. La magistrada Amparo Rubio, que ha abierto diligencias por estos hechos, ha autorizado la personación de la portavoz del grupo municipal Socialista Ana Barceló y la edil Silvia Castell tras haber consignado la fianza.
El PSOE ya presentó en su día una denuncia en la Fiscalía por estos hechos, en la que consideraba que en las polémicas adjudicaciones podría haber delitos de prevaricación administrativa; negociaciones prohibidas a funcionarios públicos y conflicto de intereses; fraude a la Administración; estafa; y fraude de ley.
En estos momentos también está personado el sindicato ultra Manos Limpias, a quien el juzgado le reclamó igualmente la presentación de una querella y el pago de una fianza de 3.000 euros. Aunque el sindicato ha presentado la querella, ha recurrido la cuantía de la fianza solicitando que se le rebaje hasta los 300 euros, una cuestión que deberá resolver la Audiencia Provincial. Se da la circunstancia de que fue la denuncia de Manos Limpias la que obligó a remitir al juzgado todas las diligencias abiertas en la Fiscalía al forzar que el tema se judicializara presentando directamente en sede judicial la denuncia.
Suscríbete para seguir leyendo
- Un colegio religioso de Alicante expulsa a una niña vulnerable de nueve años del comedor porque su familia debe casi 400 euros
- La otra 'excepcionalidad' de Les Naus de Alicante: la altura de las viviendas protegidas para discapacitados
- Del nuevo Zara a Les Naus: grandes proyectos que intentan pagar menos impuestos en Alicante
- El Puente Rojo, una conexión entre barrios en pleno debate sobre su futuro
- Barcala anuncia una segunda estación intermodal para Alicante... antes de diseñarse la primera
- Aviso para los padres de Alicante: los niños no hacen puente y tienen que ir a clase este día
- Tres hijas, embarazada y quince días para abandonar el piso: la historia del desahucio de Sergio y Mari Cielo en Alicante
- Así está el tráfico en Alicante esta mañana: accidente en Xàbia y atascos en la A-70 con 35 incidencias activas