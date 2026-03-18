Nuevo anuncio de Barcala sobre el PGOU de Alicante: ahora aparcamientos disuasorios con 10.000 plazas

El gobierno de Luis Barcala ha lanzado un nuevo anuncio sobre el futuro Plan General de Alicante, esta vez con el foco en una red de aparcamientos disuasorios con más de 10.000 plazas repartidas en una docena de emplazamientos. El avance se suma a la cadena de piezas que el equipo de gobierno viene desgranando en las últimas semanas sobre el documento estructural, todavía pendiente de aprobación inicial y en pleno contexto del escándalo por la vivienda protegida de Les Naus, que provocó la dimisión de la exconcejala de Urbanismo Rocío Gómez y su sustitución por Antonio Peral.

Según el planteamiento municipal, el Plan General Estructural reserva más de 300.000 metros cuadrados para habilitar doce parcelas destinadas a este tipo de aparcamientos junto a paradas de transporte colectivo. La idea es que funcionen como puntos de intermodalidad en los principales accesos a la ciudad, de forma que quienes lleguen desde Alicante o desde municipios del entorno puedan dejar el coche en la periferia y completar sus desplazamientos en TRAM, autobús, bicicleta o a pie. Entre las actuaciones previstas destaca un gran aparcamiento junto a la futura estación Alicante Norte.

El anuncio llega, sin embargo, en un contexto en el que el nuevo Plan General sigue sin fecha cierta para su aprobación. El documento estructural debía haber visto la luz a finales de 2025, según los compromisos trasladados hasta entonces por el alcalde, pero su tramitación continúa abierta y se ha prolongado con un nuevo proceso de participación impulsado ya por el actual concejal de Urbanismo. En ese escenario, el equipo de gobierno ha optado en las últimas semanas por ir desgranando por partes distintas piezas del futuro PGE.

El Plan General Estructural apuesta de manera clara por la movilidad sostenible Antonio Peral — Concejal de Urbanismo de Alicante (PP)

Esa secuencia ha incluido ya anuncios sobre el incremento de zonas verdes, la reserva de suelo en Rabasa para un tercer hospital, la vía litoral de 21 kilómetros, nuevas medidas frente a inundaciones en barrancos o una segunda estación intermodal junto a la Universidad sin que esté diseñada la primera. Ahora, el turno es para los aparcamientos disuasorios, presentados por el gobierno de Barcala como una herramienta para reducir el tráfico privado en el casco urbano y en el frente litoral.

El nuevo anuncio enlaza directamente con la mesa temática sobre movilidad celebrada este martes dentro del nuevo proceso participativo del PGOU. Allí, la directora general del Plan General, Leticia Martín, expuso un modelo basado en la reducción de la dependencia del vehículo privado, el refuerzo del transporte público, la ampliación del TRAM y nuevas infraestructuras viarias y ferroviarias. Sin embargo, el debate dejó un tono mucho menos amable.

Los colectivos vinculados a la bici y a la movilidad sostenible afearon al borrador la falta de participación real en su elaboración, la ausencia de datos sólidos para planificar a largo plazo y una concreción mucho mayor en la red viaria que en cuestiones como el autobús urbano o la movilidad ciclista cotidiana. Jaume Andrés, de Alacant en Bici, expresó su “desilusión” porque, según dijo, no se ha contado con el colectivo para tomar decisiones pese a llevar más de veinte años trabajando sobre movilidad ciclista. Iñaki Malluguiza, de la Plataforma por la Movilidad Sostenible de l’Alacantí, sostuvo además que en el Plan General “no hay un verdadero proceso participativo” y lamentó que el texto concrete mucho más las carreteras y grandes ejes que herramientas más inmediatas para el día a día, como carriles bus, prioridad semafórica o una estrategia más clara para el autobús urbano.

Conectores y vías de Alicante recogidos en uno documento del dossier de movilidad / INFORMACIÓN

En paralelo, los representantes de Vectalia sí pusieron el acento en la necesidad de reforzar la competitividad del autobús con carriles bus, plataformas reservadas, intercambiadores y prioridad semafórica, mientras otros intervinientes insistieron en el peso de infraestructuras como la Variante de Torrellano, la Vía Parque o la futura Alicante Norte. La propia mesa dejó otra imagen llamativa con la intervención del director general de Transportes de la Generalitat, Manuel Ríos, que admitió que no había visto el mapa del plan hasta la noche anterior y apenas participó en el debate.

De este modo, el anuncio de los aparcamientos disuasorios se incorpora a una estrategia de presentación por entregas del futuro PGOU en un momento en que el documento sigue acumulando retrasos y en el que las jornadas participativas no solo están sirviendo para exhibir el relato municipal, sino también para visibilizar críticas, carencias y prioridades aún por aclarar en un plan que el alcalde sitúa ahora en verano de 2026.