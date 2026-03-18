El PSOE acusa a la Diputación de Alicante de elevar un 50 % las ayudas a la Cámara de Baño desde 2024

El PSOE ha puesto ahora el foco en el volumen de subvenciones que la Diputación de Alicante sigue destinando a la Cámara de Comercio presidida por Carlos Baño en pleno caso abierto por la gestión de los bonos comercio. Los socialistas sostienen que el equipo de gobierno del PP ha elevado cerca de un 50 % las ayudas dirigidas a la entidad en apenas dos años, al pasar de 639.290 euros en 2024 a 951.500 en 2026, y exigen al presidente de la institución provincial, Toni Pérez, que explique por qué se ha producido ese incremento y qué controles se han aplicado sobre el uso de esos fondos.

La ofensiva del grupo socialista en la Diputación se apoya además en otra cifra global. Según sus datos, la Cámara de Comercio de Alicante habría recibido 2.362.500 euros de la institución provincial desde 2024. A partir de ahí, el PSOE reprocha no solo que la entidad haya seguido recibiendo dinero público, sino que ese respaldo económico, lejos de moderarse, se habría incrementado en los años en los que la figura de Baño ha quedado en el centro de la crisis política y judicial vinculada al bono comercio.

El pasado viernes el presidente de la Cámara de Comercio y de Facpyme fue detenido y posteriormente puesto en libertad con cargos, en el marco de la investigación que dirige la Fiscalía Anticorrupción sobre la gestión de los bonos comercio de 2022 y 2023 en más de una veintena de municipios de la provincia. La UDEF registró además la sede de Facpyme en Alicante y se llevó documentación. Baño no declaró en comisaría por consejo de su abogado y por el secreto de sumario y quedó pendiente de comparecer ante el juzgado. Su defensa indicó que se le atribuyen presuntos delitos de fraude de subvenciones y falsedad.

Para el PSOE este aumento resulta escandaloso en pleno clima de crisis institucional Vicente Arques — Portavoz del PSOE en la Diputación de Alicante

En ese contexto, el portavoz socialista en la Diputación, Vicente Arques, considera “escandaloso” que las ayudas a la Cámara hayan seguido creciendo mientras la institución presidida por Baño se sitúa en el epicentro del caso. El diputado Raúl Ruiz ahonda en esa misma idea al contraponer ese incremento con la falta de recursos, a su juicio, para reforzar programas municipales como Más Cerca o apoyar directamente a los ayuntamientos.

La comparación con otras entidades y administraciones es otro de los ejes del mensaje socialista. El PSOE sostiene que la Cámara de Alicante ha recibido en este mismo periodo cantidades muy superiores a las cámaras de Orihuela y Alcoy, a las que atribuye ayudas de 84.600 y 105.000 euros, respectivamente. Además, extiende el contraste a otras provincias al asegurar que las diputaciones de Valencia y Castellón destinan a sus cámaras importes sensiblemente inferiores a los que, según denuncia, maneja la institución alicantina.

Los socialistas añaden otra derivada al debate: el elevado peso del dinero público en la financiación ordinaria de la Cámara. Según recuerdan, hasta el 88 % de sus ingresos procederían ya de subvenciones públicas, lo que, a su juicio, obliga a extremar la transparencia, el control y la rendición de cuentas. Ese argumento enlaza con una de las líneas que más se han repetido en los últimos días desde la oposición: la idea de que una entidad con esa dependencia de fondos públicos no puede ser tratada como un actor privado más al margen del escrutinio institucional.

El PP ha disparado las subvenciones a la Cámara de Comercio presidida por Carlos Baño Raúl Ruiz — Diputado provincial del PSOE

La acusación del PSOE se suma así a la cadena de iniciativas políticas abiertas tras la detención de Baño. Compromís pidió una comisión de investigación en la Diputación y ha tratado de ampliar el foco al conjunto de fondos transferidos a la Cámara y a sus sociedades vinculadas. El PSPV ha llevado a las Cortes una proposición no de ley para reclamar al Consell la suspensión cautelar de las ayudas de la Generalitat a la Cámara mientras Baño siga investigado. Y Sumar ha elevado el caso al Congreso para pedir información sobre si el bono comercio pudo nutrirse de fondos europeos gestionados por la Diputación.

Ahora, la nueva línea socialista se centra en por qué la Diputación ha seguido aumentando las subvenciones a la Cámara de Comercio y con qué nivel de fiscalización sobre su destino. El PSOE insiste en que apoyar al comercio y al tejido empresarial es una política necesaria, pero sostiene que ese respaldo no puede traducirse en un circuito opaco de fondos públicos ni en una relación privilegiada con una entidad que hoy se encuentra bajo el foco de la investigación y de la confrontación política.