El ruido nocturno no cesa en el Casco Antiguo de Alicante, pese a la ZAS

El Casco Antiguo de Alicante sigue registrando cada fin de semana niveles de ruido nocturno por encima de lo permitido, pese a la protección de la Zona Acústicamente Saturada, aprobada el pasado año por el gobierno municipal de Luis Barcala. Los registros del Ayuntamiento constatan que, aunque se aplican restricciones horarias a los locales, se alcanzan picos de hasta 80 decibelios, casi el doble de lo permitido por la ordenanza municipal.

Es lo que denuncia el PSOE, que exige al regidor popular "que adopte de forma inmediata las medidas necesarias para garantizar el derecho al descanso de los vecinos". Los socialistas han presentado este miércoles un análisis de los datos oficiales arrojados por los dispositivos municipales este último fin de semana en la ZAS del Casco Antiguo. Los aparatos, ubicados en la plaza de Quijano, la calle Virgen de Belén y la calle Montegón, reflejan incumplimientos reiterados y simultáneos en todos los puntos analizados, tanto en horario diurno como nocturno.

Se alcanzan picos de hasta 80 decibelios, casi el doble de lo permitido por la ordenanza municipal

"Lo más grave es que el propio Ayuntamiento dispone de esta información en tiempo real. Los sonómetros están alertando constantemente de estos incumplimientos y, aun así, Barcala no adopta ninguna medida efectiva para garantizar el descanso de los vecinos", ha señalado el concejal socialista Raúl Ruiz. Según el socialista, los datos demuestran además que no se trata de episodios aislados, sino de "una situación estructural que se repite cada fin de semana y de forma simultánea en todos los puntos" del Casco Antiguo.

"Ausencia de vigilancia y control"

"La ZAS se creó precisamente para actuar cuando el ruido supera de forma reiterada los límites legales. Si el propio sistema municipal confirma que esto ocurre semana tras semana sin que el gobierno del PP actúe, el problema no es la falta de datos ni de normativa, sino la ausencia de vigilancia y control. La ZAS fracasa por la permisividad del alcalde", ha afirmado Ruiz.

"El problema es la falta de vigilancia y control: la ZAS fracasa por la permisividad del alcalde" Raúl Ruiz — Concejal del PSOE

En este sentido, el PSOE ha recordado que la declaración de Zona Acústicamente Saturada obliga al gobierno del PP a reforzar la vigilancia, limitar actividades y aplicar medidas extraordinarias para reducir el ruido, "algo que no se está cumpliendo y que se debe implementar de inmediato", de acuerdo con los socialistas. Mientras tanto, el grupo mayoritario de la oposición recuerda que "los vecinos del Centro Tradicional siguen esperando la aprobación de su ZAS pese a contar con informes que justifican su puesta en marcha".

El concejal Raúl Ruiz ha concluido afirmando que "Barcala ha demostrado que lo último que le preocupa son los vecinos, puesto que está más centrado en convertir Alicante en un parque temático de despedidas de soltero que en garantizar el derecho al descanso". Para el socialista, "los vecinos llevan años denunciándolo y ahora los propios sensores municipales les dan la razón", pero el problema es "que el PP decide mirar hacia otro lado cada fin de semana".