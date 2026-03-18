La ruta senderista más variada de Alicante: conoce el pozo de nieve más emblemático de la provincia

¿Cómo se obtenía el hielo con un clima tan cálido como el de la provincia de Alicante? La respuesta está en que, lejos de ser únicamente sol y playa, el territorio alicantino tiene una gran cantidad de sistemas montañosos de gran altura en las que se ubicaron los pozos de nieve, construcciones que desde el siglo XVI hasta principios del XX constituyeron un negocio esencial en la economía alicantina. Esos pozos de hielo son objeto de conservación e investigación en la actualidad y su cercanía ofrece la oportunidad de realizar rutas de senderismo en las que la historia y la naturaleza formen parte fundamental. Además, su distribución a lo largo de la provincia hace que sea posible visitarlos desde varios puntos, además de elegir la dificultad de la ruta a realizar. Una ruta por "la joya de la corona" de estos pozos siempre es un gran plan para pasar un festivo como el Día del Padre.

La Cava Gran de Agres: primer museo al aire libre de Alicante

Como destacan desde Turismo de la Serra de Mariola, "el pozo de nieve o nevero es el emblema del Parque Natural de la Sierra Mariola, mal llamado Cava Arquejada, situada en el Montcabrer. Se sitúa en pleno parque natural dentro del término municipal de Agres y data del siglo XV". Se trata de uno de los más grandes y es el que tiene mejor estado de conservación. Además, destacan que la Cava Gran de Agres "es el primer museo al aire libre en la Provincia y su entrada es libre". Con unas dimensiones de 14’90 metros de diámetro, 12 metros de profundidad, y 1960 m3 de capacidad y se mantuvo su uso hasta 1906.

Refugio del Montcabrer, Cava Gran y Molí Mató

Una de las rutas circulares posibles para conocer la Cava Gran y disfrutar de las espectaculares vistas del Montcabrer (el tercer pico más alto de la provincia) da comienzo desde el Santuario de la Mare de Déu d'Agres, donde se puede aparcar. Desde esta ubicación se puede comenzar a ascender por la ruta señalizada. El ascenso hacia el refugio es algo más exigente que en rutas de menor nivel. El desnivel aproximado es de 500 m, pudiendo clasificarse dentro de dificultad "moderada".

La cima del Montcabrer en Mariola este martes 6 de enero. / Juani Ruz

Una vez llegados al refugio del Montcabrer del Centro Excursionista de Alcoy donde se localiza la Cava del Teix (construida en el s.XVIII), y que pasa prácticamente desapercibida por estar totalmente cubierta de hiedra. "Coronando la cima del Molló del Teix, también conocido como Comptador, se encuentra enclavada la caseta de vigilancia. Este punto ofrece una situación privilegiada desde donde podemos contemplar el colosal Montcabrer, los valles interiores de Mariola, el Recingle y la Cava Gran, la Valleta d’Agres y las comarcas de la Vall d’Albaida y la costera, el Benicadell, el pantano de Beniarrés y la Sabor al fondo, Albureca, Almudaina, la Serrella y Aitana", señalan desde Turismo.

Aquí se pueden guardar fuerzas para el siguiente paso: visitar la Cava Gran de Agres. "Construida entre los siglos XVII y XVIII, estuvo en uso hasta principios del siglo XX, volviéndose a utilizar puntualmente durante la Guerra Civil. Tiene 11 metros de profundidad y 15 metros de diámetro interior, con seis arcos de estilo gótico apuntados en los extremos del hexágono exterior y unidos en el centro; esta estructura sostenía la bóveda de viga y cañizo, rematada con teja moruna. En su interior puede verse un vigoroso tejo", señalan. Este sector elevado de la sierra es también el hábitat prioritario de muchas aves como el cuervo, la collalba rubia, el acentor alpino, la rara bisbita campestre; además de aves rapaces como el pequeño cernícalo o el águila real. Volveremos sobre nuestros pasos hasta el Refugio y cogemos la pista forestal que baja por la izquierda en dirección noroeste, permitiéndonos contemplar en todo momento un paisaje muy bello con la valleta d’Agres y las sierras que la cierran en el horizonte.

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Cava Gran de Agres / Cava Gran de Agres

Después de varias curvas, el camino pasa por la conocida en Agres como la Font del Tío Rufino, para acabar cruzándonos con una pista asfaltada, que de seguir hacia la izquierda, nos conduciría al área recreativa del Molí Mató, donde, según señalan en Turismo d´Agres, se conserva uno de los mejores ejemplos valencianos de vegetación asociada a fuentes y manantiales. Un lugar de aguas y cascadas con los que merece la pena culminar una ruta de 9,73 km.