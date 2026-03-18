Sanidad participa en el foro internacional sobre prevención de drogas de Naciones Unidas

El director general de Salud Mental y Adicciones de la Conselleria de Sanidad, Bartolomé Pérez Gálvez, ha participado en la 69ª sesión de la Comisión de Estupefacientes de Naciones Unidas, celebrada en Viena. Este encuentro constituye uno de los principales espacios internacionales de debate y coordinación en materia de políticas de drogas y reúne cada año a responsables institucionales, expertos y representantes de organismos internacionales de todo el mundo.

El psiquiatra alicantino ha participado en una mesa redonda dedicada a la implementación efectiva de las políticas sobre drogadicciones. Un espacio en el que se han analizado los distintos modelos de intervención desarrollados en diversos países para mejorar la prevención, la atención sanitaria y la respuesta institucional frente a las adicciones.

Conductas adictivas

Durante su intervención, Pérez Gálvez ha expuesto la experiencia desarrollada en la Comunidad Valenciana en materia de atención a las adicciones, basada en la integración de estos tratamientos dentro del sistema sanitario público. Este modelo, implantado de forma pionera en 1997 con la creación de las Unidades de Conductas Adictivas (UCAs), ha permitido "consolidar una red asistencial que garantiza la continuidad de cuidados entre los distintos niveles de atención sanitaria".

"Con cerca de 30 años de experiencia, las UCAs constituyen un modelo de integración que despierta el interés de gran número de países y organismos internacionales. La Comunidad Valenciana dispone de una red asistencial que integra plenamente el tratamiento de las adicciones en el sistema público de salud y que permite asegurar la continuidad de cuidados entre los distintos dispositivos sanitarios", ha señalado.

Además, ha mantenido diversas reuniones de trabajo con representantes de la Organización Mundial de la Salud (OMS) con el objetivo de avanzar en la elaboración de un convenio marco de colaboración en materia de tratamiento de las adicciones.

Este encuentro de expertos tiene lugar en Viena / INFORMACIÓN

Telepsicología

Este posible acuerdo prestaría especial atención al desarrollo de estrategias para el abordaje de la patología dual -la coexistencia de trastornos adictivos con otros trastornos psiquiátricos- así como al impulso de herramientas de telemedicina y telepsicología aplicadas al tratamiento y seguimiento de pacientes con conductas adictivas, han destacado.

El director general también se ha reunido con responsables de políticas de drogas de distintos países y organismos internacionales, entre ellos el secretario de Estado de Drogodependencias de la República Argentina, Roberto Moro, o el secretario general de la Junta Nacional de Drogas de Uruguay, Gabriel Rossi, entre otras.

Intervención directa

Pérez Gálvez ha mostrado su interés por las intervenciones comunitarias y de trabajo de calle dirigidas a personas sin hogar con patología dual que se desarrollan en países como Argentina o Uruguay. "Existen experiencias muy potentes de intervención directa con personas en situación de gran vulnerabilidad, especialmente en el abordaje de pacientes sin hogar con patología dual, de las que podemos aprender y que pueden enriquecer nuestras propias estrategias de atención", ha indicado.

Este tipo de colaboración resulta "especialmente relevante" en un ámbito como el de las adicciones, donde la complejidad de los problemas requiere incorporar diferentes enfoques y experiencias. En opinión del director general, "abrir espacios de cooperación internacional permite compartir conocimiento, aprender de otros modelos y beneficiarnos también del asesoramiento de organismos internacionales como la OMS o la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito para seguir mejorando la atención a las personas con adicciones".