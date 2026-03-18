El Sindicat de Vivenda de Carolines anuncia “huelgas de alquiler” y una “ofensiva” contra los grandes tenedores en Alicante

“Totalmente insostenible”. Así define el Sindicat de Carolines la situación de la vivienda en Alicante, que según sus afirman “la están pagando principalmente los inquilinos”. En concreto, sus cálculos indican que las personas que viven de alquiler dedican “casi la mitad de su sueldo a pagar la renta”, y que en algunos casos el porcentaje llega “al 80 % o al 90 %”, teniendo en cuenta el precio actual del mercado.

Eso se traduce, argumentan desde la entidad, en “familias que tienen que convivir con otras”, que “alquilar para una sola persona sea imposible” o que se viva “en condiciones precarias”, también entre los menores de edad. Según transmiten, en un 30 % de casos hay menores afectados.

Esta situación, además, aseguran que se agravará entre este año y el que viene, debido a la caducidad de muchos de los contratos de alquiler que se firmaron en pandemia, “con unos precios muchos más bajos que los actuales”. El Sindicat pronostica que los inquilinos adaptarán las cantidades al precio de mercado actual, hecho que afectará a las personas que viven en una vivienda arrendada.

Campaña

La entidad pronostica una subida elevada de los arrendamientos entre este año y el que viene y una expulsión “masiva” de inquilinos / Jose Navarro

Ante este escenario, el Sindicat ha presentado una campaña titulada “No nos vamos”, con la que proponen a los inquilinos que se vean afectados por una renovación al alza del alquiler que no abandonen sus casas. La finalidad, aseguran, es “resistir y luchar”, así como “pasar a la ofensiva”.

“No nos contentamos con negociar contratos asequibles: iremos a las sedes” de las empresas propietarias de viviendas “a protestar”, harán “concentraciones en sus sedes” y presentarán “demandas judiciales para denunciar tácticas intimidatorias de los caseros”, como el envío de empresas de desokupación, además de plantear una “huelga de alquileres”, que consiste precisamente en que los inquilinos dejen de pagar la vivienda al propietario “de manera total o parcial”.

Preguntados por cuando empezarán a aplicar estas propuestas, contestan que aún no tienen fecha clara porque están “coordinándose” con otras entidades paralelas de Madrid y de Barcelona, donde según indican “estas medidas de presión han funcionado” llegando, incluso, a comprar, por parte de la Generalitat de Cataluña, más de mil pisos de una entidad privada para convertirlos en públicos después de una huelga de alquileres.

El resto de actos, como las protestas ante las sedes de empresas grandes tenedoras, tampoco tienen fecha fija, aunque apuntan que los irán anunciando.

“Acción directa y autoorganizada”

El objetivo de esta campaña, ha dicho Llorenç Savall, miembro del Sindicat de Vivenda, es llevar a cabo una “acción directa y autoorganizada” para que los alquileres sean “indefinidos” y evitar, de esta manera, los “precios abusivos”.