Stabat Mater, juventud y tradición local desde Nuestra Señora de Gracia

La Hermandad Penitencial Stabat Mater se dispone a recorrer las calles de Alicante en la noche del Martes Santo con la serenidad de quien ha hecho de la tradición su mayor seña de identidad. Esta Semana Santa la corporación reafirma su estilo propio, donde el recogimiento, la elegancia y la fidelidad a sus orígenes marcan cada paso del cortejo.

Desde la parroquia de Nuestra Señora de Gracia, punto de partida de su estación de penitencia, el cortejo se abrirá paso con la sobriedad que caracteriza a la hermandad, marcada por una notable presencia de jóvenes y niños que reflejan su origen colegial vinculado al Colegio de los Hermanos Maristas de Alicante. El hermano mayor, Miguel Brugarolas, señala que, a su parecer, lo que espera la mayoría de quienes acuden a contemplar su procesión es contemplar la solemnidad de la tradición. "Muchas personas que siguen a esta corporación esperan la tradición más que la innovación, y eso es lo que van a encontrar", relata.

Stabat Mater nació en el seno del Colegio de los Hermanos Maristas de Alicante en el año 1993 y ese vínculo sigue siendo hoy uno de sus pilares fundamentales. La participación activa de alumnos, antiguos alumnos y familias se hace visible en cada tramo del cortejo. "Quien venga a ver a Stabat Mater verá una hermandad con muchos niños y jóvenes. Eso no se pierde, forma parte de nuestra identidad", explica Brugarolas.

Nosotros portamos a la Semana Santa imágenes de imagineros alicantinos Miguel Brugarolas — Hermano mayor

Dos pasos de sello alicantino

La hermandad procesiona dos pasos que destacan por su fuerte vinculación con la imaginería local. El conjunto escultórico de Stabat Mater, obra de Remigio Soler, representa el momento en que la Virgen permanece al pie de la cruz junto a su Hijo sediento, en una composición de gran fuerza expresiva.

"Es una obra única, se puede decir que es una de las imágenes más alicantinas", subraya Brugarolas, quien también pone en valor el segundo de los titulares, Nuestra Buena Madre Dolorosa y del Santo Sudario, realizada por Ramón Cuenca Santos. "Nosotros aportamos a la Semana Santa imágenes de imagineros alicantinos, y eso también forma parte de nuestra identidad", destaca el hermano mayor.

El discurrir de la hermandad por el Centro Tradicional de Alicante deja momentos de especial interés por la complejidad técnica de algunos tramos. El paso de Stabat Mater, uno de los más imponentes de la Semana Santa alicantina, es portado por 150 costaleros, lo que añade dificultad a su manejo. "Invito a ver los giros más complicados, como los de las calles Teatro con Bazán y Bazán con Pascual Pérez, por las dimensiones del trono son maniobras muy difíciles y dignas de ver", explica el hermano mayor. El paso por la calle Mayor, la Lonja de Caballeros y la plaza de la Santísima Faz completa un recorrido que combina belleza y exigencia.

El encuentro que da sentido a la noche

El momento culminante de la procesión llega en la plaza del Ayuntamiento, donde tiene lugar el encuentro entre los dos pasos. Una escena cargada de simbolismo que reúne a toda la hermandad en torno a sus titulares. "Es el momento que todos estamos deseando vivir y que nadie quiere perderse", afirma Brugarolas.

Sin embargo, para muchos hermanos, el instante más íntimo se produce al inicio. "La salida del templo de Nuestra Señora de Gracia, cuando se da la orden de iniciar la procesión y rompe a tocar nuestra banda de tambores, es un momento muy especial", recuerda el hermano mayor. Así, la Hermandad Penitencial Stabat Mater volverá a ofrecer una estación de penitencia donde la tradición, la juventud y la identidad marista se funden en una de las propuestas más auténticas de la Semana Santa de Alicante.