Sumar pregunta al Gobierno si actuará ante la polémica de los refugios de la Guerra Civil en Alicante

El grupo parlamentario de Sumar quiere saber si el Gobierno de España pretende tomar cartas en la polémica de los refugios de la Guerra Civil en Alicante. El diputado Txema Guijarro ha registrado este miércoles una batería de medidas encaminada a conocer si el Ejecutivo requerirá al Ayuntamiento los guiones teóricamente modificados a petición de Vox, o si cree que la postura de la ultraderecha es compatible con la Ley de Memoria Democrática.

En este sentido, los interrogantes planteados por Guijarro inciden también en si el Gobierno pretende "verificar que no se está utilizando una infraestructura pública de memoria democrática para introducir relatos de equiparación política entre víctimas y verdugos"; en "qué medidas piensa adoptar para impedir que la aplicación política de la denominada Ley de Concordia valenciana derive en operaciones institucionales de revisionismo histórico contrarias al marco estatal vigente"; y en si comparte el Gobierno que "cualquier alteración del relato histórico de los refugios de Alicante que oculte o relativice la responsabilidad de la aviación fascista italiana y del aparato militar franquista supondría una vulneración directa del deber público de memoria democrática".

"Un hecho de gravedad extrema"

En este sentido, el diputado de Sumar ha recordado que la reciente reapertura de las visitas guiadas a los refugios antiaéreos de la ciudad, clausurados desde el pasado mes de agosto, "ha venido acompañada de declaraciones públicas de responsables de Vox en las que se reivindica expresamente haber impuesto una resignificación del relato histórico de estos espacios como condición política al gobierno municipal del Partido Popular".

Para Guijarro, esto constituye "un hecho de extrema gravedad política e institucional", como es "la utilización de un espacio de memoria de la población bombardeada durante la Guerra civil como terreno de negociación ideológica para introducir lecturas revisionistas incompatibles con el conocimiento histórico acreditado y con la democracia". Según el diputado, estos búnkeres "forman parte de la memoria material de una ciudad castigada por la aviación fascista italiana al servicio del golpe militar franquista, especialmente a través del bombardeo del Mercado Central de 1938, uno de los ataques más brutales contra población civil indefensa en todo el conflicto".

Por todo ello, el de Sumar opina que "pretender despolitizar estos hechos bajo fórmulas como 'neutralidad', 'ausencia de juicios de valor' o 'visión de todos los bandos' constituye en realidad una operación de vaciamiento histórico que diluye responsabilidades, banaliza el terror ejercido sobre la población civil y abre la puerta a nuevas formas institucionales de blanqueamiento del franquismo".