¿Abren los supermercados y centros comerciales de Alicante el Día del Padre?
Este jueves es festivo nacional por lo que no es laborable y los más pequeños no tienen que asistir a clase
El próximo día festivo fijado en el calendario laboral de nuestro país se celebra este jueves, el Día del Padre. Un día marcado en el calendario para muchas familias pero para el que siempre puede surgir algún imprevisto que haga tener que acudir a algún supermercado o centro comercial.
Te contamos qué centros estarán abiertos este jueves y los horarios que tienen.
El Corte Inglés en Alicante
El Corte Inglés de Alicante permanecerá cerrado.
Mercadona en Alicante
Los supermercados Mercadona de Alicante tampoco abrirán sus puertas este día festivo.
Lidl en Alicante
Según figura en la web de Lidl, sus supermercados estarán cerrados el Día del Padre.
Carrefour en Alicante
Los supermercados Carrefour cerrarán sus puertas este este jueves aunque los conocidos como Carrefour Express sí que estarán abiertos. Los horarios y centros abiertos se pueden consultar en su web.
Aldi en Alicante
Los supermercados Aldi también estarán cerrados según su página web.
Centro comercial Puerta de Alicante
El centro comercial Puerta de Alicante no cuenta el Día del Padre entre sus días festivos de apertura pero sí abrirá su zona de restauración y cines.
Centro comercial Gran Vía
El centro comercial Gran Vía tampoco abrirá sus puertas este jueves tal y como indica su página web aunque sí su zona de restauración.
Centro comercial Plaza Mar 2
Plaza Mar 2 también cerrará sus puertas el día del Padre, no así su zona de restauración y los cines.
Suscríbete para seguir leyendo
- Un colegio religioso de Alicante expulsa a una niña vulnerable de nueve años del comedor porque su familia debe casi 400 euros
- La otra 'excepcionalidad' de Les Naus de Alicante: la altura de las viviendas protegidas para discapacitados
- Del nuevo Zara a Les Naus: grandes proyectos que intentan pagar menos impuestos en Alicante
- El Puente Rojo, una conexión entre barrios en pleno debate sobre su futuro
- Barcala anuncia una segunda estación intermodal para Alicante... antes de diseñarse la primera
- Aviso para los padres de Alicante: los niños no hacen puente y tienen que ir a clase este día
- Tres hijas, embarazada y quince días para abandonar el piso: la historia del desahucio de Sergio y Mari Cielo en Alicante
- Así está el tráfico en Alicante esta mañana: accidente en Xàbia y atascos en la A-70 con 35 incidencias activas