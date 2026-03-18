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¿Abren los supermercados y centros comerciales de Alicante el Día del Padre?

Este jueves es festivo nacional por lo que no es laborable y los más pequeños no tienen que asistir a clase

Supermercado de Mercadona, en una imagen de archivo.

Supermercado de Mercadona, en una imagen de archivo. / LEVANTE-EMV

O. Casado

O. Casado

El próximo día festivo fijado en el calendario laboral de nuestro país se celebra este jueves, el Día del Padre. Un día marcado en el calendario para muchas familias pero para el que siempre puede surgir algún imprevisto que haga tener que acudir a algún supermercado o centro comercial.

Te contamos qué centros estarán abiertos este jueves y los horarios que tienen.

El Corte Inglés en Alicante

El Corte Inglés de Alicante permanecerá cerrado.

Mercadona en Alicante

Los supermercados Mercadona de Alicante tampoco abrirán sus puertas este día festivo.

Lidl en Alicante

Según figura en la web de Lidl, sus supermercados estarán cerrados el Día del Padre.

Carrefour en Alicante

Los supermercados Carrefour cerrarán sus puertas este este jueves aunque los conocidos como Carrefour Express sí que estarán abiertos. Los horarios y centros abiertos se pueden consultar en su web.

Carritos de la compra con el logo de supermercados Carrefour

Carritos de la compra con el logo de supermercados Carrefour / EFE

Aldi en Alicante

Los supermercados Aldi también estarán cerrados según su página web.

Centro comercial Puerta de Alicante

El centro comercial Puerta de Alicante no cuenta el Día del Padre entre sus días festivos de apertura pero sí abrirá su zona de restauración y cines.

Centro comercial Gran Vía

El centro comercial Gran Vía tampoco abrirá sus puertas este jueves tal y como indica su página web aunque sí su zona de restauración.

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Centro comercial Plaza Mar 2

Plaza Mar 2 también cerrará sus puertas el día del Padre, no así su zona de restauración y los cines.

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