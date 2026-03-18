Tercer día consecutivo de huelga de médicos: este es el seguimiento en Alicante

Los médicos de la provincia de Alicante encabezan de nuevo la respuesta a los paros que se celebran esta semana en la Comunidad Valenciana. Así, el dato que ha ofrecido la Conselleria de Sanidad es del 16,19 % mientras en Valencia han secundado el tercer día de conflicto un 2,32 % y en Castellón 3,93 % de acuerdo a los datos oficiales.

"La participación ha sido algo superior a la del martes. La movilización en Alicante ha sido un revulsivo que se ha visto en los centros sanitarios", ha afirmado Vladimir Herrero, representante provincial de la entidad convocante, el Sindicato Médico CESMCV, que cifra el seguimiento en un 90 % de los que pueden parar porque no trabajan en los servicios mínimos. Esta mañana se ha celebrado la movilización de todos los días ante hospitales y centros de salud, que se repetirá de nuevo el viernes a las 11 horas ante las puertas de estas instalaciones.

UCI

Los servicios mínimos dictados para esta huelga por la Generalitat son del 75 % de media de todos los servicios igual que en consultas y salas de hospitalización, y así se repetirán en las próximas semanas de huelga convocadas hasta el mes de junio, a razón de una por mes, aunque en algunos llegan al 100 %.

Así ocurre en diálisis, radioterapia, programa de trasplantes, UCI y Unidades de Reanimación, en hospitales de día, quirófanos programados con prioridad 1 y 2, así como en oncología. También en los Puntos de Asistencia Sanitaria (PAS) y Puntos de Atención Continuada (PAC) de Atención Primaria y en el CICU-SAMU.

En las calles

Los médicos salieron a la calle el martes por la tarde en una manifestación por el centro de Alicante. En torno a medio millar de facultativos han recorrido la distancia entre el Portal de Elche y la Montañeta con mucho ruido de silbatos y una batucada atrayendo las miradas de la ciudadanía y los turistas. Algunos con esposas al sentirse presos de su profesión en respuesta a la convocatoria del Sindicato Médico invitando a llevar accesorios de reclusos por "un sistema sanitario abusivo".

La huelga se celebra en demanda de un estatuto propio para la profesión, con guardias reguladas, una clasificación profesional acorde con la responsabilidad de su trabajo, jornadas de 35 horas, y refuerzo de plantillas para atender mejor a los pacientes y reducir listas de espera. Durante el recorrido, ha habido muchas críticas a la ministra de Sanidad, Mónica García, para la que piden la dimisión.

Los médicos toman el centro de Alicante para exigir un estatuto propio / Alex Domínguez

Cobertura vacacional

Referente a los servicios mínimos de los paros, Víctor Pedrera, médico alicantino secretario general de la Confederación Española de Sindicatos Médicos, criticó durante la movilización que "en un contexto en el que, durante los veranos y los periodos vacacionales, las coberturas sanitarias no superan el 35%, resulta especialmente llamativo que nuestra administración autonómica haya decidido imponer unos servicios mínimos del 75% en la mayoría de los servicios y del 100% en los denominados servicios esenciales", como Urgencias, Cuidados Intensivos u Oncología.

"Esperamos que este verano la administración sea coherente con sus propias exigencias y garantice los recursos necesarios para dotar los servicios en la misma proporción en la que ahora se nos obliga a cubrirlos en un contexto de protesta y movilización", ha añadido el dirigente.