Tiempo primaveral y soleado en la provincia de Alicante previo al Día del Padre

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) lo marcó ayer y la jornada de hoy miércoles sigue la misma estela primaveral. La provincia afronta hoy un día de tiempo estable, con predominio de nubes altas y ausencia de lluvias con un ambiente tranquilo y sin humedad. En cuanto a las temperaturas más bajas, se ha registrado en Alcoy, con 6 grados; mientras que la mínima más alta se ha registrado en Benidorm, con 12 grados. Las máximas se esperan en Elche y Elda, con 20 grados, y las máximas más bajas se esperan en Benidorm que registrará 18 grados. Temperaturas de lo más estables y sin avisos, con ambiente templado la mayor parte del día: el equinoccio ya está a la vuelta de la esquina. El buen tiempo, además, se mantendrá mañana cuando se celebra el Día del Padre, una buena oportunidad para planear una escapada en familia.

Alicante

El día arranca con ambiente tranquilo y cielos poco nubosos, sin previsión de lluvia, en una jornada marcada por la estabilidad. El viento de levante irá ganando intensidad con el paso de las horas y puede notarse por la tarde en zonas abiertas. Las temperaturas se moverán entre 11 y 19 grados, con mediodía agradable y noche más fresca.

Elche

La presencia de nubes altas dominará el cielo durante buena parte del día, aunque sin riesgo de precipitaciones y con sensación general de tiempo estable. El viento del este soplará moderado, más perceptible en las horas centrales. El termómetro oscilará entre 8 y 20 grados, con contraste entre la mañana fresca y la tarde templada.

Benidorm

Entre claros y algunas nubes altas transcurrirá una jornada sin lluvias, aunque el viento del nordeste se intensificará al final del día y podría dejar rachas fuertes en el litoral. El ambiente será suave al mediodía y algo más fresco al anochecer. Temperaturas previstas entre 12 y 18 grados.

Elda

El interior vivirá un día de estabilidad y cielos poco nubosos, con paso de nubes altas por la mañana y sin precipitaciones. El viento del sureste será moderado y cambiará de dirección a última hora. La mínima bajará hasta los 7 grados y la máxima alcanzará los 20 grados, con sensación agradable en las horas centrales.

Torrevieja

La jornada comenzará con nubes altas y evolucionará hacia un cielo más cubierto, aunque sin lluvia prevista. El viento del este soplará con intensidad moderada y dejará rachas destacables al final del día, especialmente en el paseo marítimo. Las temperaturas se situarán entre 9 y 18 grados, con ambiente templado a mediodía.

Orihuela

Predominarán las nubes altas, sin probabilidad de lluvia (0%). El viento soplará del este a 15 km/h, con intervalos más flojos de madrugada. Temperaturas entre 7 y 19 grados, con ambiente fresco a primera hora y templado al mediodía.

Alcoy

En la capital de l’Alcoià predominarán las nubes altas durante la mañana y claros en la segunda mitad del día, dentro de un contexto de estabilidad. No se esperan precipitaciones, aunque la noche podría terminar con bancos de niebla. Los valores térmicos irán de 6 a 18 grados, con amanecer frío y tarde suave.

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Dénia

El cielo alternará claros y nubes altas, con posibilidad de brumas a última hora, pero sin lluvias en el horizonte. El viento del norte será flojo a moderado y apenas alterará la sensación térmica. La temperatura mínima será de 8 grados y la máxima alcanzará los 18 grados, en una jornada agradable junto al mar.