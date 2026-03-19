La Aduaneta: a vueltas con el debate sobre el patrimonio

"La Aduaneta no será demolida ni modificada". Así de rotundo hablaba este diario tal semana como ésta pero de hace 50 años. Entonces ya era aquél un edificio en un estado deficiente y la incógnita sobre su conservación generaba un debate en aquella Alicante de 1976. INFORMACIÓN aseguraba aquellos días que el rechazo a la demolición era una medalla que correspondía a la Comisión del Patrimonio Histórico-Artístico, aunque lo cierto es que aquella era una negociación que tardaría años, incluso décadas, en cerrarse. Con el final, por cierto, que todo alicantino sabe: la de un edificio histórico derribado y una historia hecha escombros.

Realmente bautizado como "Nueva Aduaneta" por un comercio que tenía en el bajo y ubicado en el Portal de Elche, el inmueble se había datado del siglo XVIII y destacaba su fachada de madera. Aquella decisión de 1976 fue simplemente una patada a seguir y desde entonces comenzaría una cascada de decisiones y maniobras que no sirvieron de nada. Se propuso declararlo como Monumento Histórico Artístico, no prosperó; luego lo compró el Banco Urquijo; el Ayuntamiento también pensó en su adquisición… Finalmente acabaría derruido y desde 2002 en su lugar preside un edificio que levantó polémicas y que nada recuerda a aquella joya arquitectónica, otra más, que Alicante volvió a perder para siempre.

Los alicantinos veían esperanzados la finalización de las obras de Catedrático Soler

Además de aquel protodebate, en marzo de 1976 Alicante sufría la subida del precio de la gasolina (genial la viñeta de Enrique que acompaña estas líneas). Ven que la actualidad, cinco décadas después, poco o nada ha variado. Además, los alicantinos veían esperanzados la finalización de las obras de Catedrático Soler, imprescindibles para una descongestión del tráfico hacia Madrid y Elche.

Era época también de varias campañas a nivel nacional como la de la vacunación contra la polio y la concienciación con el cinturón en los coches. Para esta última la DGT se volcaba con un eslogan recordado: ·Por su seguridad, utilice el cinturón también en ciudad·. Quedarían todavía décadas para la obligatoriedad. En el ecuador del mes del tercer mes de aquel 1976 Alicante acogía el I Congreso Mediterráneo de Abogados Jóvenes y muchas de sus ponencias se centraron en la polución de nuestro mar. "Por la vía del derecho se puede terminar con ella", explicaba Antonio Pedrol Rius, presidente del Consejo General de Abogacía. Celebrado en el Aula de Cultura, por aquellas jornadas desfilarían personalidades de todo tipo; entre ellas, el alcalde Martínez Aguirre, y el gobernador civil, Sáez González-Elipe.

La tienda Flomar, en el 16 de la Rambla, se postulaba como el lugar ideal para el regalo del Día del Padre

Mientras la cuestión del pan parecía aclararse ("el precio lo fijará cada provincia", decían sobre un decreto regulador que estaba a punto), el barrio de Villafranqueza celebraba sus fiestas en olor de multitudes y el resto de la ciudad buscaba a la desesperada un regalo para el Día del Padre. La tienda Flomar, en el 16 de la Rambla, se postulaba como el lugar ideal: "Aquí las mejores ideas, él se merece un gran regalo". Por su parte, el alcalde de La Vila Joiosa, Jaime Botella Mayor, anunciaba un proyecto a bombo y platillo: deportes náuticos en el embalse de Amadorio. La Confederación Hidrográfica del Júcar ya había dado el visto bueno y aquello iba a ser una realidad en verano.

Noticias relacionadas

De cara al fin de semana la eurovisiva Massiel actuaría en Il Paradiso y en la gran pantalla se estrenaban Zorrita Martínez en el cine Avenida con Nadiuska y López Vázquez y Yo soy fulana de tal en el Ideal, con Conchita Velasco, Antonio Ferrandis y Fernán Gómez. Los primeros coletazos del destape…