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Alicante amanece sin accidentes activos y con solo 19 incidencias en 9 carreteras: estas son las principales afecciones

El parte de primera hora de este jueves refleja una situación más tranquila que la de jornadas anteriores, aunque siguen activos varios obstáculos fijos y obras de larga duración en puntos como Agost, Benasau, Planes o El Realengo

Nuevos radares de velocidad en tramo en la autovía A31 entre Elda y Monforte

Nuevos radares de velocidad en tramo en la autovía A31 entre Elda y Monforte

Nuevos radares de velocidad en tramo en la autovía A31 entre Elda y Monforte / Áxel Álvarez

J. A. Giménez

J. A. Giménez

La situación del tráfico en la provincia de Alicante arranca este jueves 19 de marzo, Día del Padre, con un escenario más despejado que el de las últimas jornadas. A las 8:36, el parte de la Dirección General de Tráfico (DGT) recoge 19 incidencias en 9 carreteras, pero con un dato llamativo: no hay accidentes activos en este momento.

Esa relativa calma no significa, sin embargo, que la circulación esté completamente libre de problemas. El aviso más reciente de la mañana afecta a la N-334, en Santa Faz, donde desde las 7:06 permanece activo un obstáculo fijo en el kilómetro 0,694 en sentido decreciente de la kilometración.

Junto a esa incidencia, el parte mantiene varios obstáculos fijos heredados de la tarde y la noche del miércoles. En la AP-7, por ejemplo, siguen figurando avisos en Plans, donde hubo un accidente a última hora del día anterior; en Altea la Vella, con afección en una salida hacia Altea y arcén cerrado; y en Venta Lanuza, también con arcén cerrado en sentido Valencia. A ello se suma otro aviso en la N-332, en Altea, por un accidente ya registrado ayer, aunque a esta hora no consta ningún siniestro activo.

También continúan incidencias en el interior de la provincia. La N-340, en Alcoy, mantiene un obstáculo fijo por accidente desde la noche del miércoles, mientras que la N-325, en Aspe, sigue con otro aviso activo desde las 18:11.

Obras de larga duración

Donde sí persisten las complicaciones más serias es en las obras de larga duración. La AP-7 en Agost sigue siendo uno de los puntos más delicados del mapa provincial, con un corte total y varios tramos afectados por carriles cerrados, desvíos y circulación condicionada en el entorno de Alcoraya. También continúan las restricciones en la CV-70 en Benasau y la CV-700 en Planes, ambas con tráfico alternado por un solo carril.

A ese listado se añaden otras afecciones ya consolidadas, como el corte total de la salida de la A-7 en El Realengo, la circulación interrumpida en la CV-868 a la altura de Parroquia de La Matanza y la obra permanente en la AP-7 en Verdegas, con tráfico abierto en sentido contrario hacia Valencia.

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El balance de primera hora deja, por tanto, una imagen más tranquila en lo inmediato, sin accidentes activos y con menos carreteras afectadas que en jornadas recientes. Aun así, el mapa sigue condicionado por varias incidencias arrastradas del miércoles y, sobre todo, por obras que obligan a mantener la atención en algunos de los tramos más habituales de la provincia.

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