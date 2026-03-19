Alicante cobra el "tasazo" de la basura de 2026: estas son las fechas del recibo

El Ayuntamiento de Alicante inicia la campaña de cobro voluntario del "tasazo" de la basura, correspondiente al ejercicio 2026. Y lo hace mientras algunos vecinos todavía aguardan a que se resuelvan sus reclamaciones por el recibo del año pasado.

El Consistorio alicantino ha sometido a exposición pública el edicto de notificación por la tasa de la Recogida, Transporte y Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos. En este sentido, el documento apunta que el cobro voluntario se efectuará entre el 15 de marzo y el 13 de junio, mientras que aquellos contribuyentes que tengan domiciliado el pago lo efectuarán el próximo 3 de junio.

Desde el Ayuntamiento se remitirán los recibos a los interesados que no hayan domiciliado el cobro del impuesto. No obstante, si dicho documento de pago no ha sido recibido antes del 30 de abril, los ciudadanos deberán solicitarlo en la oficina de relaciones con el contribuyente, ubicada en el número 5 de la calle Jorge Juan, en las Juntas de Distrito o a través de la página web oficial del Consistorio.

Una vez transcurrido este periodo, las deudas impagadas se exigirán por el procedimiento de apremio, incluyendo los recargos e intereses de demora correspondientes. Según la normativa municipal, los titulares de viviendas que colaboren en la recogida selectiva mediante la tarjeta o la app “Tú haces Alicante” deberían poder obtener hasta un 20% de descuento. La bonificación varía según el número de depósitos realizados en los contenedores inteligentes, con un mínimo de 4 al mes.

Reclamaciones pendientes

El edicto publicado por el Ayuntamiento también señala que, con carácter potestativo, se podrá interponer recurso de reposición en un plazo máximo de un mes. Si estos recursos fueran desestimados, también se contempla la vía de la reclamación ante el Tribunal Económico Administrativo municipal del Consistorio.

Se trata de la misma vía a la que, tras el gran revuelo generado por el "tasazo" aplicado el pasado año, acudieron numerosas asociaciones de vecinos, que se mostraban contrarias a la distribución de la subida. No obstante, contribuyentes que presentaron recurso han señalado, a consulta de INFORMACIÓN, que continúan sin recibir noticias de su reclamación.

Desde la Federación de Consumidores en Acción (Facua) ya advirtieron entonces de que la tasa de basuras tal como se aprobó en la ciudad no ajustaba sus criterios a lo que establece la Ley sobre residuos y suelos contaminados, ni a la Directiva Europea, que regulan la gestión de los residuos urbanos.

La nueva tasa, que busca cumplir con la directriz europea de que la gestión de los residuos urbanos sea sufragada íntegramente por los contribuyentes sin que resulte deficitaria, debería estar diseñada bajo el principio de "quien contamina, paga". Sin embargo, Facua apuntaba ya entonces que la aplicación de la subida se ha hecho de forma "genérica", sin tener en cuenta factores determinantes como el "número real de personas empadronadas" en cada vivienda, la cantidad de residuos generados o el comportamiento individual de los contribuyentes, como la separación selectiva de residuos.