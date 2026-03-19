Alicante lanza un proyecto para proteger a más de 1.200 menores en situación de riesgo

El Ayuntamiento de Alicante, a través de las concejalías de Bienestar Social y de Planes Estratégicos y Proyectos Europeos, ha puesto en marcha el Proyecto Hogar, una iniciativa orientada a la preservación familiar de niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad o riesgo moderado. Su objetivo es evitar la separación del entorno familiar y garantizar su bienestar y desarrollo integral.

El programa cuenta con una inversión total de 2.348.110 euros para un periodo de tres años, de los cuales 2.230.704 millones de euros están cofinanciados por la Unión Europea a través del Fondo Social Europeo+. “El Proyecto Hogar del Ayuntamiento de Alicante fue la propuesta mejor valorada de las 17 que obtuvieron financiación del Fondo Social Europeo+, lo que nos ha permitido acceder a una subvención de 2,2 millones de euros para tres años y desarrollar este programa pionero e innovador, que beneficiará de forma directa a más de 1.200 menores alicantinos”, ha explicado la concejala de Bienestar Social, Begoña León.

La concejala de Bienestar Social, Begoña León. / INFORMACIÓN

La edil ha destacado además que el proyecto incorporará nuevas tecnologías para mejorar la prevención, el diagnóstico y el diseño de planes individualizados mediante la herramienta Valora. Asimismo, contará con el trabajo de tres equipos multidisciplinares especializados. “Proyecto Hogar es, en definitiva, prevención, apoyo a las familias y compromiso con la protección de la infancia”, ha añadido.

El programa está dirigido especialmente a menores que viven en contextos de exclusión social o en familias monoparentales vulnerables. A estas se les ofrecerá una atención integral que combina intervención social, psicológica, educativa y comunitaria, tanto con los menores como con sus familias.

Beneficiados

Se estima, según el Ayuntamiento, que más de 1.200 menores recibirán atención directa, mientras que otras 2.000 personas se beneficiarán de acciones preventivas y más de 400 profesionales participarán en actividades formativas.

Para su desarrollo, se crearán tres equipos profesionales multidisciplinares especializados en preservación familiar que actuarán en toda la ciudad. Estarán integrados por trabajadores sociales, psicólogos, educadores, un coordinador y personal administrativo, y llevarán a cabo intervenciones individuales, grupales y comunitarias orientadas a fortalecer las capacidades familiares y proteger los derechos de la infancia y la adolescencia.

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Una pieza clave del proyecto será la implantación de la herramienta Valora, que permitirá evaluar de forma homogénea el nivel de riesgo de los menores y planificar intervenciones ajustadas a cada caso. El Proyecto Hogar se articula en siete grandes líneas de trabajo que abarcan la planificación y coordinación del programa, la formación de profesionales, la comunicación y difusión de recursos, la intervención familiar, el impulso de modelos innovadores de actuación comunitaria y la evaluación continua del impacto, con el objetivo de generar soluciones sostenibles y replicables en el futuro.