Nuestro Padre Jesús recupera su recorrido tradicional

Hay caminos que no se olvidan. Recorridos procesionales que, aunque el tiempo obligue a modificarlos, permanecen en la memoria de una hermandad y de toda una ciudad. Este Martes Santo, la Hermandad de Nuestro Padre Jesús volverá a transitar uno de esos caminos cargados de historia, devolviendo a Alicante una imagen que muchos creían parte del pasado.

La Concatedral de San Nicolás abrirá sus puertas una vez más para dar paso al Nazareno, en una salida que cada año congrega a fieles y curiosos. La imagen de Nuestro Padre Jesús volverá a recorrer las calles del centro en una estación de penitencia marcada por el carácter familiar y el crecimiento de la hermandad.

Precisamente, la gran novedad de este año para la hermandad es la recuperación del recorrido tradicional, con el regreso a la avenida de la Constitución antes de la Carrera Oficial. Un cambio que, más allá de lo logístico, supone una vuelta a las raíces. "Retomamos el recorrido antiguo porque creemos que la avenida de la Constitución es una de las más bonitas y emblemáticas de Alicante, con el Mercado de fondo. Consideramos que nuestro recorrido procesional debía volver a ser el que teníamos hasta hace unos años", afirma Esmeralda Giner, presidenta de la hermandad.

El encuentro empezó siendo algo más familiar, pero cada vez se nos queda la plaza más pequeña Esmeralda Giner — Presidenta de la hermandad

Tradición y esencia nazarena

El recorrido mantiene algunos de los enclaves más significativos para la Hermandad. La subida por la calle Labradores, donde muchos de los fundadores tuvieron sus negocios, sigue siendo uno de los momentos más especiales. "La Virgen sube con su marcha propia, ‘Nuestra Madre sube por Labradores’, y es un momento que siempre recomendamos ver", explica la presidenta.

La Rambla, con la bajada al son de "Penas del Nazareno", y el paso por la plaza de la Santa Faz forman parte de ese itinerario que conecta pasado y presente. El broche final llega en la plaza de Abad Penalva, donde tiene lugar el encuentro entre las imágenes. "El encuentro empezó siendo algo más familiar, pero cada vez se nos queda la plaza más pequeña", afirma Giner. Además, desde el pasado año, los fieles pueden seguir en tiempo real la ubicación de las imágenes, facilitando su acompañamiento a lo largo del recorrido.

Una hermandad que crece desde dentro

Más allá del itinerario, la hermandad vive un momento de expansión, especialmente en su base más joven. El incremento de niños y familias ha transformado el cortejo en los últimos años, aportándole una dimensión más cercana. "Estamos muy contentos porque cada vez nacen más niños dentro de la hermandad, el ‘corralito’ va aumentando, tenemos bebés, y para nosotros crecer así es muy importante", señala Giner.

La relación con el colegio Calasancio ha sido clave en este proceso, fortaleciendo la incorporación de nuevas generaciones. "Antes era una hermandad más seria, con más adultos. Ahora, gracias al colegio y a los pasos, con costaleros cada vez más jóvenes, vamos creciendo en todos los sentidos", añade la presidenta de la hermandad.

Fundada en 1941, la hermandad ha mantenido intacta su identidad a lo largo del tiempo. Nuestro Padre Jesús, talla anónima de la escuela valenciana de 1942, es conocido por los hermanos como el "Nazareno de la concatedral", símbolo de una devoción profundamente arraigada en la ciudad. A su lado, la Santísima Virgen de las Penas, incorporada en 2008 y obra de Víctor García Villalgordo, aporta un contrapunto más reciente al cortejo.

Este año, con la recuperación de su recorrido tradicional y una presencia cada vez más viva de jóvenes y familias, la hermandad reafirma su esencia: fe transmitida de generación en generación que encuentra en la calle su máxima expresión.