El primer premio de la Lotería Nacional cae en Alicante, Elche y La Vila Joiosa

La diosa Fortuna ha vuelto a sonreír a la provincia de Alicante. El primer premio del sorteo de la Lotería Nacional celebrado este jueves 19 de marzo de 2026 ha caído en Alicante, Elche y La Vila Joiosa, donde se han vendido el número 21716. Además, la suerte también ha llegado a las provincias de Barcelona, Murcia, Las Palmas, Albacete, Girona, Almerías, Asturias, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Lleida, Madrid, Pontevedra, Santa Cruz de Tenerife y Zaragoza.

Los agraciados con el primer premio de la Lotería cobrarán un premio de 30.000 euros, mientras que aquellos que lleven el número 47760, el segundo premio, recibirán 6.000 euros.

En la ciudad de Alicante, el número ganador se ha vendido en El Corte Inglés de Federico Soto, mientras que en Elche se distribuyó en la administración de Loterías de la avenida de Novelda, 59. Por su parte, en La Vila Josiosa el boleto afortunado se ha vendido en la calle Barranquet, 1.

Reintegros del sorteo

Además de los premios principales, el sorteo ha dejado reintegros para los números terminados en 2, 6 y 9, lo que permite recuperar el importe del décimo a quienes tengan boletos acabados en esas cifras.

¿Cómo se juega a la Lotería Nacional?

La Lotería Nacional es un sorteo que se basa en la venta de décimos impresos. Un billete consta de diez décimos con el mismo número y serie. La serie son los distintos billetes numerados del 00000 al último que se imprima en cada sorteo.

Cada uno de los diez décimos de un billete se identifica por la fracción, de manera que un décimo posee siempre una combinación única de número, serie y fracción. Los sorteos son los jueves y los sábados y en ellos se extraen de un bombo cinco bolas entre el 0 y el 9 que se corresponden a las decenas de millar, unidades de millar, centenas, decenas y unidades, que componen el número premiado. Se premia el acierto a las cinco, cuatro, tres, dos y una cifra.

Lotería Nacional del jueves

La lotería Nacional de los jueves se vende en décimos a un precio habitual de 3 euros. Suele tener un primer premio de 30.000 € y un premio especial a la serie y fracción de 1.470.000 euros.

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Lotería Nacional del sábado

La Lotería Nacional de los sábados se vende en décimos de un precio habitual de 6, 12, 15 o 20 euros. Su primer premio oscila entre 60.000 y 130.000 euros y un premio especial a la serie.