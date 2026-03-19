Suciedad acumulada en las vías: así recibe Alicante a los viajeros en tren desde Elche y Murcia

La estación ferroviaria de San Gabriel, en el sur del término municipal de Alicante, es la parada previa antes de que los trenes de Cercanías procedentes desde Murcia y que también pasan por ciudades como Orihuela o Elche lleguen a la estación de término de la capital provincial. Justo antes de que el convoy reanude su marcha tras hacer parada en San Gabriel, desde los asientos de la derecha se empiezan a observar todo tipo de escombros. Si el tren continúa hasta Alicante, la imagen se alarga durante varios minutos de los diez que dura el trayecto entre ambas paradas.

Hemos llegado a ver colchones cerca de los túneles, es muy peligroso Mariví Vidart — Usuaria del tren

En concreto, junto a las escombreras acumuladas en San Gabriel, en los terrenos que acogen las vías y que son propiedad de Adif, se detecta material para la infraestructura ferroviaria junto a botes de pintura vacíos, botellas, latas, botes, cemento partido, material desechable, ramas de árboles introducidas en sacos de basura e incluso objetos como una regleta.

Escombros en las vías del tren de San Gabriel, en Alicante. / Jose Navarro / Jose Navarro

A escasa distancia, en un rincón rodeado de vegetación, junto a las vías, a pocos metros de la estación y frente a la playa de San Gabriel, se observan mantas, sofás en condiciones de dejadez, muebles, ropa abandonada y también restos de comida. Más adelante, al lado de la infraestructura ferroviaria que siguen hacia la estación de Alicante Terminal, la suciedad continúa acumulándose en los rincones. Colchones, somieres y restos de objetos siguen decorando el paisaje hasta las inmediaciones de la estación alicantina, concretamente hasta el trayecto paralelo a la Vía Parque, poco antes de llegar a los terrenos del previsible Parque Central, cuyo proyecto es objeto de exigencia vecinal y de debate público desde hace décadas.

Es tercermundista, alguien se tendría que preocupar María Ángeles García — Usuaria del tren

“Alrededor de las vías de San Gabriel la acumulación de basura existe desde hace años e incluso hemos llegado a ver colchones cerca de los túneles, es muy peligroso”, dice Mariví Vidart, que hace el trayecto entre Alicante y Elche y a la inversa cuatro veces al día al tener la jornada laboral partida. “Debajo de los árboles cercanos a las vías también hay mucha basura, es tercermundista, alguien se tendría que preocupar”, protesta María Ángeles García, que cree que ese abandono debe ser “malo para la salud, por la acumulación de ratas, y" además "estéticamente no es nada presentable”.

Basura a la salida de un túnel. / Jose Navarro

Otra viajera, Rosario Calderón, asegura que la suciedad en los túneles “existe desde hace meses” y que “el paisaje de antes de llegar a San Gabriel” desde Alicante “es horrible”. Por su cuenta, Augusto Serra, dice “no entender” que este espacio esté “tan sucio, es como si no limpiaran nunca”.

El paisaje de antes de llegar a San Gabriel Rosario Calderón — Usuaria del tren

La imagen genera protestas entre los usuarios, que también se quejan de “los retrasos frecuentes” de los trenes que conectan Alicante y Murcia pasando por Orihuela y Elche, con “esperas de hasta treinta minutos” y “sin previo aviso”.

No entiendo que este espacio esté tan sucio, es como si no limpiaran nunca Augusto Serra — Usuario del tren

Más quejas por suciedad

No es la única protesta por abandono en los alrededores de las vías del tren. La asociación de vecinos Parque del Mar, que opera en el litoral sur de la ciudad, viene años protestando por la dejadez de las vías inutilizadas que enlazaban trenes con la antigua estación de Murcia, que se encontraba en el sur de Benalúa. La existencia de basura en estos terrenos se suma a la presencia de chabolas, de donde procede parte de la suciedad visible en la zona. La entidad vecinal está esperando el "estudio de viabilidad" con el que se comprometió el Ayuntamiento para adecuar los terrenos, pero este aún no ha sido presentado. "Entre el Consistorio y Adif", entidad titular de los terrenos, "se pasan la pelota y las antiguas vías siguen sin limpiarse ni adecuarse", protesta Lorenzo Pérez, presidente de la entidad vecinal, que define la situación como "kafkiana".

Más allá de los terrenos en los que se encuentran las infraestructuras ferroviarias, el Ayuntamiento de Alicante ha anunciado que controlará con cámaras el abandono de escombros en polígonos industriales para que dejen de usarse como vertederos irregulares. Esta medida se desarrollará en Agua Amarga y en el Llano del Espartal. También ha habido exigencias de actuación en los barrios de la ciudad debido a la acumulación de la suciedad. Una de las últimas advertencias ha sido la de la Coordinadora Alicante Limpia, que con la vista puesta en las fiestas de Hogueras reclama "una transformación radical" durante las próximas fiestas e insta al Ayuntamiento y a la Federació de Fogueres a garantizar el cumplimiento de la normativa "tras detectar una degradación sistemática" en la recogida.