El tiempo en Alicante hoy, jueves 19 de marzo: sol, pero algunos puntos de la provincia no se libran de lluvias

La provincia de Alicante afronta este jueves, 19 de marzo, una jornada muy distinta a la de días anteriores. Tras el paso de episodios de mayor nubosidad e inestabilidad, el tiempo da una tregua y devuelve el protagonismo al sol, con cielos poco nubosos en buena parte del territorio aunque habrá algunas zonas que no se librarán de precipitaciones durante el día, según la previsión de AEMET.

Se trata, además, de una situación muy propia de esta época del año. Marzo suele traer en Alicante una atmósfera muy variable y dinámica, con cambios rápidos de nubosidad, viento y temperatura. No es extraño que se encadenen jornadas más frescas o inestables con otras mucho más templadas en apenas 24 o 48 horas. Ese vaivén vuelve a notarse ahora con claridad en la provincia, en pleno tránsito hacia condiciones más suaves de primavera.

Y ese contraste térmico se va a dejar sentir durante este jueves. Las máximas volverán a moverse en valores agradables en buena parte del territorio, con otras más frescas en localidades donde deberán coger el paraguas.

El tiempo en Alicante

En Alicante, el jueves deja una imagen mucho más luminosa que la de jornadas anteriores. La previsión apunta a una jornada estable, con sol predominando durante amplios tramos del día y temperaturas entre 12 y 19 grados. El ambiente será fresco a primera hora, pero claramente más llevadero al mediodía.

El tiempo en Elche

En Elche, el día arranca también estable y sin lluvia. Los termómetros se moverán entre 9 y 19 grados, con una mañana fresca y un mediodía mucho más templado. Será uno de los puntos más cálidos de la provincia durante la jornada.

El tiempo en Benidorm

En Benidorm, el sol ganará terreno durante el día, aunque con algunos intervalos nubosos a primeras horas. Las temperaturas oscilarán entre 11 y 17 grados, con sensación algo más fresca junto al litoral, pero sin rastro del mal tiempo de jornadas previas.

El tiempo en Elda

En el interior, Elda tendrá un jueves tranquilo y sin precipitaciones. Las temperaturas se moverán entre 7 y 19 grados, con ambiente fresco a primeras horas y más suave conforme avance el día. La evolución encaja con ese giro hacia un tiempo más estable en la provincia.

El tiempo en Torrevieja

En Torrevieja, la previsión es igualmente estable, con cielos despejados o poco nubosos y temperaturas entre 12 y 17 grados. El ambiente será suave durante las horas centrales, en una jornada mucho más amable en el litoral sur.

El tiempo en Orihuela

En Orihuela, el jueves se presenta con tiempo poco nuboso y sin lluvias. Las temperaturas oscilarán entre 8 y 19 grados, en una de las zonas más templadas de la provincia durante esta jornada. Será uno de los puntos donde mejor se notará el ambiente más suave.

El tiempo en Alcoy

En Alcoy, el jueves llega con precipitaciones a lo largo de toda la jornada, con probabilidad del 95% en las primeras horas del día y hasta mediodía, y de un 75% el resto de la jornada. Las lluvias continuarán hasta la tarde del viernes. Las temperaturas rondarán entre 8 y 14 grados.

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El tiempo en Dénia

También con lluvias, pero con menor persistencia, amanece hoy Dénia, donde las precipitaciones aumentarán conforme avance el día. La previsión sitúa las temperaturas entre 10 y 17 grados.