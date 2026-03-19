El TSJCV avala a Copé frente a la decisión de Barcala de impedir su participación en el pleno estando de baja

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) da la razón a Manolo Copé. El tribunal falla a favor portavoz de Esquerra Unida-Podemos en el Ayuntamiento de Alicante, Manolo Copé, al estimar que la decisión del alcalde, Luis Barcala, de impedirle participar en el pleno del 26 de junio de 2025 durante su permiso por guarda con fines de acogimiento vulneró su derecho fundamental a la participación política.

Sin embargo, la resolución judicial, fechada el 18 de marzo de 2026, no anula los acuerdos adoptados en esa sesión. Según el tribunal, la ausencia de Copé no habría alterado el resultado de las votaciones, ya que en muchas ocasiones el Grupo Popular y Vox votan de manera conjunta. En este pleno, por ejemplo, la propuesta de Vox para instar a Las Cortes a eliminar el término municipal de Alicante como territorio de predominio lingüístico valenciano y reconocerlo como territorio de predominio castellano fue aprobada con 17 votos a favor (PP y Vox) y 10 en contra (Grupos Socialista y Compromís). La sentencia no es firme y cabe recurso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo o la Sala correspondiente del TSJC.

Copé presentó en septiembre un recurso de apelación ante el TSJCV tras la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1, que había avalado la actuación del alcalde de Alicante. En la sesión de junio, Copé había sido convocado formalmente mediante decreto de Alcaldía emitido el 19 de junio, pero minutos antes del inicio del pleno, Barcala le prohibió usar el turno de palabra y ejercer su derecho al voto, instándole a abandonar el Salón de Plenos. Copé se mantuvo en su asiento, aunque sin poder intervenir, provocando la suspensión temporal de la sesión en dos ocasiones.

Precedentes

El recurso apelado sostenía que la interpretación del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo aplicaba normas laborales a la situación de un cargo electo era incorrecta. El tribunal examinó tanto la legislación ordinaria como la específica sobre corporaciones locales, concluyendo que no existe norma alguna que impida a un concejal ejercer su derecho de participación mientras disfruta de un permiso de acogimiento y señaló además que la finalidad de estos permisos es garantizar el bienestar del menor y la corresponsabilidad familiar, derechos que deben ser compatibles con la función representativa.

La resolución del TSJCV se fundamenta en el artículo 23.2 de la Constitución Española, que protege el derecho a participar en los asuntos públicos y ocupar cargos electos en condiciones de igualdad. La sentencia cita además reglamentos de otros parlamentos y ayuntamientos, como el Congreso de los Diputados, el Senado y los Ayuntamientos de Madrid o Benidorm, que permiten la participación a distancia de sus miembros en casos de permisos parentales o enfermedad grave. La sentencia, además, subraya que, en ausencia de un régimen general específico para alcaldes y concejales, la solución debe ser permitir la asistencia y votación mediante sistemas de videoconferencia u otros mecanismos que garanticen la libertad del voto y el sentido del mismo.

Pleno no anulado

La sentencia declara nula la resolución del alcalde que negó a Copé la participación y el voto en el pleno del 26 de junio de 2025, pero desestima la solicitud de nulidad de los acuerdos adoptados en esa sesión. Los magistrados Edilberto Narbón Lainez, Antonio López Tomás y Fernando Hernández Guijarro destacan que la ausencia de Copé no habría alterado el resultado de las votaciones, dado que, en la práctica, la mayoría de las decisiones se adoptan mediante acuerdos conjuntos entre el Grupo Popular y Vox.

La sentencia no es firme y cabe recurso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo o la Sala correspondiente del TSJCV, dentro de los plazos establecidos por la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Una batalla jurídica que se repite

No es la primera vez que Copé se enfrenta a una situación similar. En enero de este mismo año, fue excluido directamente de la convocatoria de otra sesión plenaria por encontrarse en la misma situación de permiso. Entonces también presentó un recurso judicial, que fue desestimado por cuestiones de forma, sin entrar en el fondo del asunto. La nueva demanda busca precisamente esa respuesta de fondo: si es legal impedir a un concejal el ejercicio de sus funciones por ejercer un derecho de conciliación.

El recurso argumenta que no existe disposición alguna —ni en la legislación electoral, ni en el régimen local valenciano, ni en la normativa laboral— que permita restringir la participación de un edil por encontrarse en situación de permiso legalmente reconocido. De hecho, el artículo 127 de la Ley de Régimen Local de la Comunitat Valenciana garantiza, según recoge la demanda, expresamente el derecho de todos los concejales a intervenir y votar en los plenos, sin excepciones salvo resolución judicial firme.

La demanda presentada solicita al juzgado que declare la nulidad radical de la resolución adoptada por el alcalde, así como de los acuerdos aprobados en la sesión del 26 de junio, al haberse producido en vulneración de los derechos políticos de uno de los miembros electos de la corporación. Asimismo, se reclama la imposición de costas al Ayuntamiento y la apertura del proceso a prueba, con documentación que incluye el acta del pleno, el expediente administrativo y los decretos de convocatoria.