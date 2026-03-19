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SEMANA SANTA DE ALICANTE | MARTES SANTO

Una nueva saya bordada para la Virgen de los Dolores Coronada

La Hermandad del Cristo del Mar y la Virgen de los Dolores Coronada procesionará el Martes Santo en Alicante con novedades centradas en el cortejo y el estreno de una nueva saya bordada. Destacan la salida de rodillas desde Santa María, la cangrejá en Villavieja y la interpretación de nuevas marchas en la Carrera Oficial

Real y Muy Ilustre Hermandad Sacramental del Santísimo Cristo del Mar, Nuestra Señora de los Dolores Coronada y San Juan de la Palma de Alicante

Real y Muy Ilustre Hermandad Sacramental del Santísimo Cristo del Mar, Nuestra Señora de los Dolores Coronada y San Juan de la Palma de Alicante

Real y Muy Ilustre Hermandad Sacramental del Santísimo Cristo del Mar, Nuestra Señora de los Dolores Coronada y San Juan de la Palma de Alicante / Rafa Arjones

Lydia Ferrándiz

Lydia Ferrándiz

Hay instantes en la Semana Santa que parecen suspendidos en el tiempo. La tarde del Martes Santo en Alicante guarda uno de ellos, el silencio expectante que precede a la apertura de las puertas de la Basílica de Santa María. Allí, la Real y Muy Ilustre Hermandad Sacramental del Santísimo Cristo del Mar, Nuestra Señora de los Dolores Coronada y San Juan de la Palma se dispone a iniciar su estación de penitencia.

No es una salida cualquiera, es un rito que nunca pierde su capacidad de emocionar. La cofradía afronta esta nueva estación con novedades que, sin alterar su carácter tradicional, buscan perfeccionar la solemnidad del cortejo y engrandecer la presencia de sus imágenes titulares.

Uno de los momentos más sobrecogedores es la salida de la Virgen de los Dolores. Bajo palio, los costaleros se ven obligados a arrodillarse para poder franquear la puerta del templo, en un gesto que combina dificultad técnica y profunda carga simbólica. "La salida desde la Basílica es uno de los momentos más bonitos porque los costaleros tienen que ponerse de rodillas porque el palio no cabe por la altura. Es algo muy conocido y que genera una gran expectación cada Martes Santo", explica Emilio Martínez, hermano mayor de la hermandad, quien destaca como esta escena, repetida año tras año, congrega a numerosos fieles que aguardan ese instante en silencio.

A los hermanos que coordinan el cortejo se les va a dotar de varas y de palermos para mejorar la organización

Emilio Martínez

— Hermano mayor

Novedades en el patrimonio

Precisamente, las principales novedades de este año se centran en el cortejo procesional y en la renovada saya de la Virgen. La Hermandad ha apostado por reforzar la organización interna, dotando a los hermanos que acompañan las insignias de nuevos elementos de mando. "Este año se va a hacer mucho hincapié en los tramos. A los hermanos que coordinan el cortejo se les va a dotar de varas y de palermos para mejorar la organización", señala Martínez. El palermo, una vara rematada en metal que se golpea contra el suelo para marcar el ritmo, permitirá ordenar la marcha con mayor precisión, reforzando la elegancia del desfile.

A ello se suma uno de los estrenos más esperados: una nueva saya para la Virgen de los Dolores, realizada a mano por el bordador Valentín Ruiz. "Es una de las novedades más importantes, es una pieza que también lucirá la Virgen de la Paz el Domingo de Ramos", destaca el hermano mayor.

Lugares para la emoción

El recorrido de la Hermandad ofrece momentos de especial intensidad. La doble revirá en el entorno del Convento de las Monjas de la Sangre, el paso por la Carrera Oficial o el discurrir por el Casco Antiguo. Pero si hay un instante que resume el alma de esta cofradía es la conocida "cangrejá" de la calle Villavieja.

Allí, la Virgen asciende mientras los fieles entonan la Habanera de los Dolores, en una escena que mezcla fervor y emoción. "La subida por Villavieja es impresionante, cada año hay más gente esperando para acompañar a la Virgen cantándole", afirma el hermano mayor. El recorrido culmina con el encuentro con el Cristo del Mar, cerrando una estación de penitencia marcada por la tradición y sentimiento.

El Santísimo Cristo del Mar, obra de Antonio Castillo Lastrucci, procesionará como es tradición a varal, mostrando el esplendor de su conjunto dorado, completado el pasado año. Le acompañarán los tambores de Monóvar, marcando un ritmo sobrio y profundo. Por su parte, la Virgen de los Dolores Coronada avanzará al compás de la banda de música de Alhama de Almería. "Llevamos varias marchas propias y este año interpretaremos como novedad ‘La misión de la Esperanza’, del compositor Rubén Jordán, en la Carrera Oficial", explica Martínez.

Una historia centenaria

Fundada en 1917 por el Padre Jesuita Rafael Esplá Rizo, la Hermandad ha sabido sobreponerse a momentos difíciles, como la destrucción de sus imágenes en 1931. Desde su reorganización en 1940, ha mantenido viva una devoción que alcanza su máxima expresión cada Martes Santo.

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Su conjunto más emblemático es el palio de la Virgen, conocido como "de las palomas". Con 43 aves bordadas en plata que parecen cobrar vida al compás del paso, constituye una de las piezas más singulares de la Semana Santa alicantina. Hoy, más de un siglo después, la Hermandad continúa fiel a su esencia.

Real y Muy Ilustre Hermandad Sacramental del Santísimo Cristo del Mar, Nuestra Señora de los Dolores Coronada y San Juan de la Palma

  • Sede: Basílica de Santa María
  • Fundación: 1917

Imágenes titulares

  • Santísimo Cristo del Mar (1942), obra de Castillo Lastrucci
  • Nuestra Señora de los Dolores Coronada (finales S. XVI), obra anónima napolitana
  • San Juan de Palma (1942) Castillo Lastrucci

Horarios

  • Salida, a las 19:15 horas
  • Venia, a las 22:15 horas

Puntos recomendados

  • Plaza de Santa María, doble revirá por el Convento de las Monjitas de la Sangre y cangrejá en la calle Villavieja

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