Dos accidentes, niebla en la A-7 y 23 incidencias en 12 carreteras de Alicante: así está el tráfico este viernes

La mañana de este viernes 20 de marzo deja un mapa de tráfico con varias alertas repartidas por la provincia de Alicante. A las 9:25, el parte de la Dirección General de Tráfico (DGT) recoge 23 incidencias en 12 carreteras, con dos accidentes activos, un tramo afectado por niebla en la A-7 y varias obras que continúan condicionando la circulación en algunos de los puntos más habituales.

Los dos siniestros notificados a primera hora se localizan en carreteras secundarias. El primero afecta a la CV-81, en Las Virtudes, donde desde las 7:41 figura un obstáculo fijo por accidente en el kilómetro 48,608 en sentido creciente de la kilometración. El segundo se sitúa en la CV-923, en Arneva, con otra incidencia del mismo tipo desde las 7:27.

Junto a esos accidentes, uno de los avisos más destacados de la mañana está en la A-7, entre Algars e Ibi, donde la presencia de niebla reduce la visibilidad entre los kilómetros 444 y 460 en sentido creciente. No se trata de un corte, pero sí de una advertencia clara para extremar la precaución en ese tramo.

También aparecen varios obstáculos fijos en otras vías importantes de la provincia. La A-70 suma un aviso en Ballestera desde las 8:52, mientras que la A-31 registra otra incidencia en Estación de Monóvar desde las 4:53. A eso se añaden partes en la CV-735, en Xàbia, y en la N-340, en Alcoy, donde sigue activo desde la tarde del jueves un obstáculo fijo por accidente.

El parte incluye además una advertencia por actividad deportiva en la CV-755, a la altura de Castell de Guadalest, activa desde las 7:00 y prevista hasta las 23:16. Es una incidencia de nivel gris, pero obliga igualmente a circular con atención en ese punto.

Las obras

En paralelo, las obras siguen marcando buena parte del mapa provincial. En la A-70, entre Bacarot y Torrellano, hay estrechamiento de carriles en una entrada hacia Murcia. Pero los trabajos de mayor impacto vuelven a concentrarse en la AP-7 a la altura de Agost, donde continúa un corte total junto a varios tramos con carril izquierdo cerrado o circulación habilitada en sentido contrario.

A eso se suman otras afecciones ya prolongadas en el tiempo: tráfico alternado en la CV-70 en Benasau, restricciones en la CV-700 en Planes, el corte total en la salida de la A-7 en El Realengo y la circulación interrumpida en la CV-868, en Parroquia de La Matanza, una de las incidencias más severas que siguen activas en la provincia.

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La mañana, en conjunto, no deja una gran congestión generalizada, pero sí varios puntos que obligan a conducir con más cuidado del habitual. Entre los dos accidentes activos, la niebla en la A-7 y las obras que siguen arrastrándose en la AP-7, el tráfico en Alicante vuelve a exigir atención desde primera hora.