Fin de semana inestable y lluvioso en la provincia de Alicante

La previsión de Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) confirma lo que muchos temían: un fin de semana inestable y lluvioso, que contrasta con el sol y ambiente primaveral que se ha vivido a lo largo de esta semana. La mínima más baja se registrará en Alcoy, con 7 grados, mientras que la máxima más alta se vivirá en Orihuela, que con 18 grados alcanzará el valor más elevado del día. En conjunto, la provincia tendrá un día encapotado con sensación fresca a lo largo del territorio, situación que se repetiría mañana sábado con algunos chubascos intermitentes y temperaturas frías. El domingo, eso sí, se espera una jornada de sol y 0% probabilidad de lluvias en Alicante capital, situación que se repetiría en la mayor parte de la provincia.

Alicante

El día arranca bajo un cielo muy nuboso con lluvia, con precipitaciones más insistentes durante la mañana y un ambiente húmedo que marcará la jornada. El viento del este soplará con fuerza, con rachas intensas que se notarán en el litoral y pueden complicar la actividad al aire libre. Las temperaturas se moverán entre 12 y 17 grados, con sensación fresca y escasa variación térmica.

Elche

La inestabilidad será protagonista con cielos cubiertos y lluvia desde primeras horas, tendiendo a remitir de forma parcial por la tarde aunque sin grandes claros. El viento de levante será moderado a fuerte, dejando una jornada incómoda en espacios abiertos. Los termómetros oscilarán entre 10 y 17 grados, con ambiente húmedo y templado.

Benidorm

A orillas del mar se espera un día claramente desapacible, con lluvia persistente y cielo cubierto durante buena parte de la jornada. El viento del nordeste soplará con intensidad, especialmente en la primera mitad del día, reforzando la sensación de fresco. Las temperaturas quedarán contenidas entre 12 y 16 grados.

Elda

En el interior, el panorama será plenamente invernal, con cielo cubierto y lluvias continuas que tenderán a perder intensidad conforme avance la tarde. El viento del nordeste se dejará notar sin llegar a ser extremo, en un ambiente frío y húmedo. La mínima será de 8 grados y la máxima alcanzará los 16 grados.

Torrevieja

La jornada comenzará con lluvia y cielo muy nuboso, especialmente durante la mañana, antes de una ligera mejoría por la tarde aunque sin desaparecer la nubosidad. El viento del nordeste será fuerte, con rachas destacables junto al mar. Las temperaturas oscilarán entre 12 y 16 grados, con sensación fresca constante.

Orihuela

El municipio vivirá un día marcado por la lluvia y los cielos cubiertos, sobre todo en las primeras horas, con tendencia a estabilizarse ligeramente al final. El viento del este soplará con intensidad moderada, aportando un ambiente húmedo y algo desapacible. Los valores térmicos se situarán entre 9 y 18 grados, con mediodía templado pese a la nubosidad.

Alcoy

La lluvia será persistente en esta jornada, con cielos cubiertos y precipitaciones continuas que apenas darán tregua. El viento del nordeste y la altitud reforzarán la sensación de frío, en un ambiente claramente invernal. Las temperaturas quedarán muy contenidas, entre 7 y 11 grados.

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Dénia

El día transcurrirá bajo un cielo muy nuboso con lluvias intermitentes, más probables en la primera mitad de la jornada. El viento del nordeste soplará moderado, dejando un ambiente marítimo y húmedo. Las temperaturas se moverán entre 10 y 17 grados, con sensación fresca junto al mar.