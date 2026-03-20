El Ayuntamiento de Alicante elimina el tramo de acera bici frente la estación de tren por un mal uso de los patinetes
La asociación Alacant en bici critica que la medida no se ajusta al Plan de Accesibilidad y alerta de que se prioriza el coche sobre la seguridad de ciclistas y peatones en la avenida Salamanca
El Ayuntamiento de Alicante ha decidido eliminar de manera definitiva el tramo de acera bici situado frente a la estación de la estación de tren de la ciudad, alegando que el mal uso que hacen de él los patinetes eléctricos supone un riesgo para los peatones. Así lo denuncia Alacant en bici en un comunicado en el que expresan su malestar ante lo que consideran una decisión que no se ajusta a la realidad del Plan de Accesibilidad ni al correcto uso del espacio urbano.
El tramo eliminado forma parte de un itinerario ciclista estratégico que conecta la estación de autobuses con la Universidad de Alicante, atravesando el centro de la ciudad y el barrio de San Blas. Según la asociación, el Ayuntamiento justifica la eliminación basándose en la supuesta frecuencia de uso indebido del tramo por parte de patinetes, aunque la ordenanza municipal prohíbe expresamente que circulen por aceras bici. Además, desde la entidad señalan que el Consistorio les indicó que el Plan de Accesibilidad de itinerarios peatonales recomienda eliminar el tramo, una afirmación que Alacant en bici considera "inexacta y parcial".
Al revisar el documento completo, los miembros de Alacant en Bici señalan que se observa que el Plan propone trasladar los itinerarios ciclistas a la calzada mediante carriles segregados, precisamente para proteger a los peatones y evitar conflictos. "Nos preocupa que se tomen decisiones sobre la movilidad ciclista basándose en interpretaciones parciales de documentos que están disponibles para todos", señalan desde Alacant en bici. La asociación ha solicitado explicaciones al departamento de Movilidad Sostenible, dirigido por el concejal del PP Carlos de Juan, sobre la repentina eliminación del tramo frente a la estación de tren.
La bicicleta frente al coche
Alacant en bici critica que, mientras se eliminan tramos de itinerarios ciclistas para proteger al peatón, no se aplican medidas equivalentes a los vehículos privados, que ocupan alrededor del 70 % del espacio urbano y son responsables de gran parte de la contaminación que afecta la salud respiratoria de los alicantinos. Además, denuncian el estacionamiento ilegal constante frente a la estación, que provoca atascos en la confluencia de la avenida Salamanca con la avenida de la Estación.
"Compartimos la preocupación por la seguridad del peatón, pero los patinetes deberían tener el mismo régimen de derechos y obligaciones que cualquier ciclomotor eléctrico o de combustión. No tiene sentido prohibir el paso de bicicletas por un itinerario diseñado exclusivamente para ellas", añaden desde la asociación.
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