Barcala celebra “el avance de las obras” del parque del PAU 2 tras más de dos años de retrasos

Unas obras que acumulan demoras y que podrían finalizar este mismo verano. El alcalde de Alicante, Luis Barcala, ha pronosticado que el PAU 2, barrio también conocido como La Torreta, tendrá su “pulmón” en los próximos meses después de una inversión de 3.369.956 euros, impuestos incluidos. Según el plazo establecido en el contrato, de seis meses, los trabajos deberían acabar a mediados de julio.

Estos trabajos, sin embargo, cuentan con un retraso de más de dos años. El proyecto se comprometió en 2018 y se frenó en 2023, y tras una larga cadena de retrasos las obras para concluir el parque comenzaron el pasado 19 de enero. Esto ocurrió después de que el ejecutivo municipal diera, la semana anterior, el último paso administrativo para reactivar la obra, cuando aprobó en la Junta de Gobierno Local y por vía de urgencia el plan de seguridad y salud para retomar los trabajos.

La infraestructura verde, que tendrá más de 20.000 metros cuadrados entre las avenidas Isla de Corfú y Deportista Isabel Fernández, contempla un parque con un escenario con grada, tres zonas de juegos infantiles con elementos adaptados y una tirolina de 28 metros, además de nueve toboganes para salvar los desniveles “de forma lúdica”, según detalló el equipo de gobierno. Incluye también zona deportiva con calistenia y circuito de ejercicios biosaludables, pistas de petanca y un muro de escalada, junto a zonas verdes con setos y arbolado y áreas de descanso y sombra.

El alcalde de Alicante se ha felicitado por “el avance de las obras” y ha pronosticado que “en pocos meses estarán finalizadas”. El proyecto, según el ejecutivo municipal, “transformará social y estructuralmente el barrio”, en el que también se contempla el Colegio de Educación Especial El Somni, que a su vez acumula retrasos desde 2020; y el Centro de Salud, cuyas obras también han sido retomadas después de una demora de dos décadas.

Barcala ha recorrido las obras junto a los concejales Antonio Peral y Cristina García, titulares de Urbanismo e Infraestructuras respectivamente, y ha vaticinado la construcción de “un parque moderno y con instalaciones para todos los vecinos del barrio, especialmente los más pequeños, con distintas zonas de juegos y varios niveles” que será “un pulmón y un alivio para el ocio de este barrio”, y que “además incorporará varias plazas de aparcamiento”.

Entre los vecinos, sin embargo, se muestran escépticos. "No se está haciendo prácticamente nada, no hay avances, lo único que se han quitado son matojos y no se sabe en qué momento se va a poner en marcha la obra, de momento no se ve nada", indica Miguel Ángel Gracia, de la Asociación de Vecinos del PAU 2. Además, protesta porque en la visita del alcalde de este viernes la entidad vecinal no ha sido invitada, según asegura Gracia, que pronostica que "la única obra que acabarán antes es la del Centro de Salud", ya que "tanto el colegio El Somni como el parque están prácticamente parados".

Un proyecto atascado

Las obras se reanudaron en enero tras un recorrido especialmente accidentado. En febrero de 2023, la empresa contratista renunció y el proyecto quedó congelado después de alegar el aumento del coste de los trabajos, los retrasos y la negativa del Ayuntamiento a ampliar los plazos de ejecución. Aquella salida dejó el parque a medio hacer y, durante más de dos años, el espacio permaneció sin avances visibles.

Un año después, en mayo de 2024, el consistorio volvió a licitar el proyecto para completar el parque, pero los trabajos no se reiniciaron. Ya en 2025, el Ayuntamiento presentó el proyecto a vecinos en un acto en el que la Asociación de Vecinos del PAU 2 lamentó no haber sido invitada y criticó un “nuevo incumplimiento”: que las obras no se reanudaran antes de terminar 2025, como se había anunciado en distintos momentos.

De hecho, preguntado entonces por una fecha de inicio, el vicealcalde, Manuel Villar, evitó concretar y se limitó a señalar que la aprobación del plan de seguridad y salud era “el último paso antes de las obras”. Finalmente, el reinicio llegó el 19 de enero y ahora se espera que las obras acaben a mediados de julio.