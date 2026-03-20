El Divino Amor engrandece la Semana Santa alicantina

La tarde del Miércoles Santo volverá a latir con especial intensidad en las estrechas calles del Casco Antiguo de Alicante. Desde el recogimiento del Convento de las Monjas Agustinas, un edificio del siglo XVI cuya puerta condiciona cada maniobra, la Cofradía Sacramental del Cristo del Divino Amor y Nuestra Señora de la Soledad Coronada "La Marinera" se prepara para protagonizar una de las procesiones más completas de la Semana Santa. Este 2026, además, lo hará con un impulso renovado: la incorporación de dos nuevas imágenes que amplían el cortejo y que engrandecen el imaginario de la Semana Santa alicantina.

No será una salida cualquiera, ya entrada de la tarde, con la dificultad añadida de un acceso reducido que obliga a maniobras milimétricas, comenzará a desplegarse una procesión que, como cada año, conjuga tradición, devoción y patrimonio. Pero en esta ocasión, el relato visual se verá enriquecido con la presencia de Jesús Consolado y el Cristo de la Sangre, dos advocaciones que marcan un hito en la historia de la hermandad.

El presidente de la cofradía, Julio Forner, subraya la singularidad del desfile procesional de este año. "Este 2026 para nosotros y para la ciudad es singular porque se podrá ver en un solo recorrido procesionar a la imagen más antigua de la Semana Santa de Alicante, la Soledad ‘Marinera’ Coronada de 1710, y la más reciente, Jesús Consolado de 2026, este año tenemos una cuestión histórica", explica Forner.

Del consuelo al dolor

La procesión arrancará precisamente con Jesús Consolado, una obra del escultor sevillano José María Leal que representa el momento en el que Cristo, en el Monte de los Olivos, recibe el consuelo de un ángel antes de su prendimiento. La imagen, bendecida recientemente, es fruto del impulso del Instituto Secular Ignis Ardens y del colegio Ángel de la Guarda, y será portada por antiguos alumnos del centro. "La figura de Jesús Consolado junto con el Cristo de la Sangre conforman una procesión que es realmente poner una catequesis completa en la calle", añade Forner.

El discurso de la procesión avanzará desde ese instante de aceptación del sacrificio hasta el momento final de despedida con la Virgen de la Soledad Coronada "La Marinera". "Desde ese momento en el que Jesús Consolado acepta ese sacrificio hasta el momento en el que se despide de su madre con ese trono de misterio del Divino Amor, eso es lo que vamos a sacar a la calle este año", describe Forner.

El Cristo de la Sangre, por su parte, se incorpora oficialmente al cortejo tras haber formado parte previamente de un vía crucis. Esta imagen, vinculada históricamente a los orígenes de la cofradía, será portada por la Asociación de Veteranos Boinas Verdes. "Es una advocación muy ligada a nuestra cofradía, porque en nuestros orígenes nos llamábamos Preciosa Sangre de Cristo, así consta en el retablo central de la capilla", recuerda el presidente.

Tradición y novedad en equilibrio

El cortejo lo completan el Cristo del Divino Amor, realizado en 1942 por el taller religioso Viuda de Reixach, y un acompañamiento musical diverso que aportará solemnidad a cada tramo del recorrido, de la mano de bandas como la Sociedad Musical La Paz de Sant Joan d'Alacant, la banda de tambores del Colegio "Ángel de la Guarda", la Asociación Musical Santo Sepulcro de Oliva y la Sociedad Musical La Amistad de Villafranqueza.

Además, la cofradía mantiene el acuerdo alcanzado con la Hermandad de Santa Cruz para abrir la jornada del Miércoles Santo, una decisión en la que también influyó la ampliación del cortejo. La venia se solicitará a las 20:00 horas, un margen que, según Forner, permitirá contemplar la procesión en su totalidad. "Queremos que es tiempo más que suficiente para lo que se amplía el cortejo este año, verlo completo", afirma.

Más allá de las novedades, desde la cofradía se insiste en el valor colectivo de la Semana Santa alicantina. "Hay que apostar y quiero animar a que todos nos acerquemos a contemplar esa Semana Santa alicantina que comienza con el Domingo de Ramos, que apoyemos a las cofradías y que disfrutemos", señala Forner.

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Con estas incorporaciones y el cuidado de cada detalle, la Cofradía del Divino Amor no solo engrandece su propio desfile, sino que contribuye a elevar el conjunto de una Semana Santa que, entre historia y renovación, sigue buscando nuevos horizontes sin perder su esencia.