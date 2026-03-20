Interés dispar entre las empresas por construir viviendas protegidas en Alicante

Las parcelas habilitadas por el Ayuntamiento de Alicante para que la Generalitat construya viviendas protegidas en el marco del Plan Vive ya han recibido propuestas de empresas para llevar a cabo las edificaciones.

Por un lado está el lote de la parcela situada en la calle Enfermera Angelina Ceballos, ubicada en el PAU 1 y donde se contempla la construcción de 56 inmuebles y un local de uso socio comunitario. Por el otro, el lote de las 165 viviendas, de las que 26 tendrán que ir destinadas al patrimonio municipal en concepto de permuta, repartidas en cuatro solares: uno en la avenida Jaime I, que separa Tómbola de Los Ángeles; otra en la calle Médico Ricardo Ferre del PAU 1, otra en la calle Banda de los Claveles de Gran Vía Sur y una última en la avenida de Dénia.

Curiosamente, el primero de estos lotes, que salió a licitación por 1,3 millones de euros y en el que se ofrecen menos hogares a construir, ha contado con muchas más propuestas que el otro. En concreto, hasta una decena de empresas optan a edificar este terreno, donde habrá 56 viviendas y un local.

De las diez propuestas dos proceden de cooperativas, otra es una UTE y consta, también, la participación de Edificio Teulada SL, que optó a construir las viviendas protegidas de Les Naus y se mantuvo con posibilidades de ser la empresa elegida después del proceso judicial. En este residencial se dieron las polémicas adjudicaciones a personas relacionadas con el Ayuntamiento de Alicante, de San Vicente del Raspeig, de Sant Joan d'Alacant y de la Generalitat Valenciana que fueron destapadas a finales de enero por INFORMACIÓN, generando un terremoto político y diversas dimisiones.

Las otras empresas que optan a la construcción de las viviendas son Avia Construcciones y Proyectos SL, Fama Rehabilitaciones SLU, Fernando Carlos Arsenal Cano, Gestión de Suelo para Grandes Desarrollos Sociedad Cooperativa Marileña, Metrovacesa SA, Mierva Valencia Invest SL, Terrazas de Juan Bosco Sociedad Cooperativa, TPC Inversiones Este SL y UTE Alcudia Servicios y Obras SL.

Otra de las particularidades de las ofertas presentadas es que casi todas se han formalizado ante la mesa de contratación de la Evha (Entidad Valenciana de la Vivienda y el Suelo) a pocas horas del cierre del plazo. El último día para tramitar las propuestas era el 26 de febrero, y seis de las diez empresas registraron su oferta ese mismo día. Otras tres lo hicieron el día anterior y otra de ellas, en este caso una de las cooperativas, hizo lo propio el día 23, con algo más de margen.

En el caso de Les Naus, sin embargo, primaba, en caso de empate, la primera oferta presentada, un mecanismo polémico que fue llevado a juicio, donde se impuso la empresa que finalmente llevó a cabo la edificación. Ahora, con el Plan Vive, las empresas no pueden verse penalizadas por el orden en el que presentan sus propuestas, siempre que estén en plazo.

Así, en el caso del lote con cuatro parcelas, una única empresa registró una propuesta, en el mismo día del cierre del plazo, para hacerse cargo de estos trabajos que salieron a licitación por un precio de 4.355.709. Se trata de Albala Infraestructuras SL, con sede en la Rambla de Alicante.

Cabe recordar que en un primer momento el Ayuntamiento barajó ocho solares para que la Generalitat construyera 275 viviendas sociales en Alicante, aunque la institución autonómica, liderada entonces por el presidente Carlos Mazón, aceptó cinco de aquellos espacios y descartó solares en la calle Ercilla de Garbinet, otro junto a la plaza de San Blas y un espacio más en Los Ángeles.