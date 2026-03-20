Miles de personas celebran el fin del Ramadán en el Parque Lo Morant de Alicante: “Es el día más especial del año para nosotros”

Con el fin del Ramadán llega, para la comunidad musulmana, el considerado como “día más especial del año”. La jornada solo es comparable, explican, a la “fiesta del cordero”, también llamada “fiesta del sacrificio” o “Eíd al-Adha”, que tendrá lugar en aproximadamente dos meses. Pero este viernes se ha celebrado el conocido como "Eid Ul-fitr", con el que miles de personas, unas 4.000 según cálculos de la Comunidad Islámica de Alicante, se han concentrado en el Parque Lo Morant, en la Zona Norte, uno de los núcleos con más presencia de vecinos musulmanes en la ciudad.

Vestidas con indumentaria preparada para la ocasión, con la mirada en dirección a la Meca (hacia el mar) y acompañados por familiares, vecinos y amigos, personas de diversos orígenes han participado en las plegarias desde las 8 de la mañana escuchadas a través de megafonía para que el sonido llegara a los alrededores del parque, ubicado en Virgen del Remedio y al lado de los barrios de Los Ángeles, Benisaudet y Nou Alacant.

Cada año hay más gente, esta vez se ha notado la regularización masiva Yassin Lakhal — Vecino musulmán de Alicante

“Para nosotros es un día de fiesta”, dice Yassin Lakhal, natural de Marruecos y residente en Alicante desde 2008, concretamente en el barrio de Colonia Requena, donde trabaja en una carnicería halal. Según él, “cada año hay más gente”, y en este 2026 “se ha notado la regularización masiva” en cuanto a la presencia de personas.

Estamos felices después de un mes de disciplina para no comer durante el día por orden de Dios Saif-Eddine Ouazene — Vecino musulmán de Alicante

Miembros de la comunidad musulmana de Alicante celebran el fin del Ramadán en el Parque Lo Morant con un rezo multitudinario. / Alex Domínguez

Saif-Eddine Ouazene, que tiene 16 años y orígenes argelinos, valora que “esta tradición se mantiene” y se muestra “feliz por haber pasado el Ramadán”, después de “un mes de disciplina para no comer durante el día por orden de Dios”. Preguntados por si tienen alguna plegaria especial para este año, las respuestas son genéricas. "Celebramos la suerte de poder comer con la familia y con los amigos: es un día de alegría y de disfrutar”. Así se expresa Balla Kane, senegalés residente en San Blas, que apunta que esta jornada cuenta con dos días festivos en África, pero “en Europa solo hay un día de fiesta, mañana hay que trabajar”.

Esta jornada cuenta con dos días festivos en África, pero en Europa solo hay un día de fiesta, mañana hay que trabajar Balla Kane — Vecino musulmán de Alicante

Las personas que acuden al rezo multitudinario lo hacen de diferentes maneras. Por ejemplo, Ayoub Taleb, de 20 años, va acompañado de un grupo de seis amigos que se comunican en castellano entre ellos y tienen orígenes diferentes. “Celebramos el fin del ayuno y para nosotros todo esto es una suerte”. También apunta que, en sus países de origen, días como este “se viven de manera diferente, especialmente en las calles, donde se ve a la gente preparada para disfrutar. Aquí, evidentemente, es distinto, pero lo importante es poder celebrarlo”.

En nuestros países de origen este día se vive de manera diferente. Aquí, evidentemente, es distinto, pero lo importante es poder celebrarlo Ayoub Taleb — Vecino musulmán de Alicante

Miembros de la comunidad musulmana de Alicante celebran el fin del Ramadán en el Parque Lo Morant con un rezo multitudinario. / Alex Domínguez

En otro grupo de jóvenes de entre 18 y 20 años está Akram Saloum, que valora que “la tradición se mantiene y nunca cambia: es un día para estar con la familia y con los amigos, y eso es lo importante”. Además, Saloum destaca también que en la celebración no hay distinción entre las personas musulmanas que proceden de diferentes países. “Somos todos hermanos y valoramos mucho esta celebración”.

Somos todos hermanos y valoramos mucho esta celebración Akram Saloum — Vecino musulmán de Alicante

Por último, Zhor Torisse, con origen en Marruecos, llega al Parque Lo Morant junto a sus dos hijas menores para encontrarse con amigos. “Es el día más especial del año para nosotros”, dice esta vecina de Garbinet, que regenta una zapatería en su barrio y que espera “seguir celebrando esta fiesta muchos años”.

Esperamos seguir celebrando esta fiesta muchos años. Zhor Torisse — Vecina musulmana de Alicante

Explicación

El rezo multitudinario de este viernes pone fin al Ramadán, “un periodo sagrado para los musulmanes”, indica Ahmed Khadem El Arbain, secretario de la Comunidad Islámica, que detalla su origen recordando que la fiesta conmemora cuando el profeta Mahoma “recibió la primera revelación y nació el Islam”. En el mes de Ramadán los musulmanes cumplen con el ayuno voluntario “de alimentos y de líquidos” durante las horas de sol, “siempre que tengan buen estado de salud”. También se abstienen de fumar y de mantener relaciones sexuales durante el día. “Así se aproximan a dios, purifican su cuerpo, valoran su suerte y prestan ayuda a los necesitados”.

Este mes, con fecha de inicio y de final según el calendario lunar, acaba con el Eid Ul-fitr, que se ha celebrado este viernes. Se trata de “una oración comunitaria que abre una jornada festiva en la que ya no hay ayuno”, y es “el encuentro más multitudinario”. De hecho, desde la Comunidad Islámica recuerdan que “el ayuno es una práctica social, no individual, como también lo es la caridad y la generosidad con los más desfavorecidos”.