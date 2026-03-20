El PP convoca para el 25 de marzo el pleno extraordinario en la Diputación de Alicante por el caso Baño
El presidente fija la sesión en el primer día hábil que tenía para hacerlo tras la petición del PSOE y someterá al debate su comparecencia por la gestión del bono comercio y la creación de una comisión de investigación
El presidente de la Diputación de Alicante, Toni Pérez, ha convocado para el próximo miércoles 25 de marzo a las 8.30 horas el pleno extraordinario solicitado por el PSOE a cuenta del caso Carlos Baño y de la gestión del programa bono comercio. El equipo de gobierno ha activado así la sesión en el primer día hábil que tenía para hacerlo, después de que el grupo socialista registrara la petición en la tarde del miércoles 18 y de que el jueves 19 fuera festivo.
La convocatoria supone que la Diputación no agotará ni mucho menos el margen máximo que le concedía el reglamento. Toni Pérez disponía de cuatro días hábiles para convocar formalmente el pleno extraordinario y de quince días hábiles para celebrarlo, un cómputo que llevaba la fecha límite hasta el 13 de abril. Finalmente, la sesión se celebrará apenas una semana después de la solicitud socialista, lo que acelera el calendario político de un caso que ha abierto ya un frente institucional de primer orden en la Diputación.
El orden del día será el mismo que había planteado el PSOE en su escrito de registro. En primer lugar, la comparecencia del propio Toni Pérez para informar ante el pleno sobre la gestión del programa bono comercio durante los años 2022, 2023 y 2024, desarrollado en colaboración con la Cámara de Comercio de Alicante, así como sobre las actuaciones realizadas por la institución en relación con las informaciones aparecidas sobre posibles irregularidades y las medidas previstas para garantizar la transparencia y el correcto uso de los fondos públicos. En segundo término, la solicitud de creación de una comisión de investigación para esclarecer los hechos, el desarrollo administrativo del programa y los mecanismos de control aplicados durante su ejecución.
Debate
Ese segundo punto devuelve a la Diputación un debate que el equipo de gobierno del PP ha venido rechazando desde que estalló el caso. La institución ha defendido en los últimos días que no procede abrir una comisión de investigación porque, según su tesis, la Diputación se limitó a transferir las ayudas a los ayuntamientos y la gestión posterior correspondió a cada consistorio. Con la convocatoria del pleno extraordinario, Toni Pérez tendrá que pronunciarse ahora en sede plenaria tanto sobre esa línea de defensa como sobre la exigencia de depurar responsabilidades políticas que plantea la oposición.
La sesión llega además en un momento de máxima presión sobre la Diputación y sobre la Cámara de Comercio de Alicante. El pasado viernes 13 el presidente de la Cámara y de Facpyme, Carlos Baño, fue detenido y posteriormente puesto en libertad con cargos en el marco de la investigación que dirige la Fiscalía Anticorrupción sobre la gestión de los bonos comercio de 2022 y 2023 en más de una veintena de municipios de la provincia. La UDEF registró además la sede de Facpyme en Alicante y se llevó documentación. Baño no declaró en comisaría por consejo de su abogado y por el secreto de sumario y quedó pendiente de comparecer ante el juzgado. Su defensa indicó que se le atribuyen presuntos delitos de fraude de subvenciones y falsedad.
Ofensiva
En paralelo, la ofensiva política se ha ido ensanchando en varios frentes. Compromís reclamó una comisión de investigación en la propia Diputación y trató de ampliar el foco al conjunto de fondos transferidos a la Cámara y a sus sociedades vinculadas. El PSPV ha pedido en las Cortes la suspensión cautelar de las ayudas de la Generalitat a la Cámara mientras Baño siga investigado. Sumar ha llevado el caso al Congreso para pedir información sobre una posible conexión con fondos europeos. Y el propio grupo socialista en la institución provincial ha intensificado su presión sobre la institución provincial por el volumen de subvenciones destinadas a la entidad cameral.
En ese contexto, el pleno extraordinario del 25 de marzo se convierte en la primera cita formal dentro de la Diputación tras la detención de Baño. El equipo de gobierno sostiene que ha actuado con la máxima celeridad al convocarlo en el primer día hábil disponible, mientras la oposición busca aprovechar esa sesión para forzar explicaciones públicas de Toni Pérez sobre el bono comercio y volver a poner sobre la mesa una comisión de investigación que, hasta ahora, el PP se ha resistido a abrir.
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