Los profesores sufren cerca de 2.000 agresiones al curso en la Comunidad Valenciana

El brutal ataque a un profesor de Alcoy, por parte de una madre y un alumno, que le llevó a perder parte de la oreja a causa de un mordisco, es solo la punta del iceberg de los conflictos que soportan los docentes en las aulas. En la Comunidad Valenciana, el sindicato Comisiones Obreras ha registrado ya más de 1.800 agresiones físicas y verbales este curso hacia el profesorado, una alarmante cifra que se ha disparado en un 300 % respecto a los dos últimos cursos, según la entidad.

Sin embargo, el nivel de violencia que se ha asentado, principalmente, en los centros de Secundaria y de Bachillerato, no ha dejado de aumentar en la última década, a tenor de las quejas contabilizadas por esta organización sindical. Según el responsable de Salud Laboral de CC OO, Leo Pomares, antes de la pandemia, en los cursos 2018 y 2019, así como en los posteriores, hasta el 2023 y 2024, se hacían eco de unas 200 agresiones anuales, frente a las casi 2.000 que han recibido ahora.

Este panorama se acerca a la realidad de la que advirtió a principios de año STEs-Intersindical, organización de la que forma parte el STEPV. Avisó de que ocho de cada diez profesores aseguran ser víctimas de agresiones en las aulas y de tener problemas con las familias. Este estudio, realizado durante noviembre de 2025, se basó en miles de encuestas realizadas al profesorado de enseñanzas públicas no universitarias de todo el país, y en la Comunidad, el 83,56 % del profesorado valenciano también valoró el clima de trabajo en las aulas como conflictivo y/o complicado.

Profesores de Alcoy reclamando aulas libres de violencia tras el ataque a un docente / INFORMACIÓN

Recientemente, el Defensor del Profesor del sindicato ANPE también advirtió de que la Comunidad es la quinta con más problemas para impartir clase con normalidad por los conflictos en el aula y que los docentes que trabajan con ansiedad se habían disparado. Como ejemplos, profesores de institutos alicantinos aseguran que frecuentemente tienen que lidiar con insultos, amenazas, hasta pedos y eructos en clase, motivos que muchas veces no se denuncian.

Tras el caso extremo ocurrido en el norte de la provincia alicantina hace tan solo una semana, los responsables de los institutos han exigido a la Conselleria de Educación una normativa más clara que proteja al profesorado, al igual que ha anunciado Sanidad ante el aumento de agresiones en este sector. Consideran que el decreto de convivencia escolar, en vigor desde enero, es insuficiente, pese a que fue presentado como una herramienta para reforzar la autoridad del docente.

Ocho de cada diez profesores aseguran ser víctimas de conflictos en las aulas

Docentes en repulsa de la agresión al docente de Alcoy / INFORMACIÓN

Denuncias en la Policía

La Asociación de Directores de Secundaria de la Comunidad (Adies-PV) aboga por tipificar las agresiones y amenazas contra el profesorado; dotar a los centros de más recursos y protocolos para prevenir y actuar ante casos de violencia e incrementar las medidas disciplinarias y legales para garantizar una respuesta rápida y efectiva. Y es que, según los datos que maneja este colectivo, este curso hay 32 denuncias presentadas ante la Policía Nacional o la Fiscalía de Menores por los ataques que ha sufrido el profesorado, de las cuales 11 se han interpuesto por agresiones físicas.

La Asociación de Directores de Secundaria cifra en 32 las denuncias interpuestas por ataques al profesorado

El preocupante panorama del que se quejan los profesionales de la enseñanza ha sido vinculado, por parte de Comisiones Obreras, con "la precariedad en la que está sufriendo la la inversión en la enseñanza pública con este Gobierno, ante la falta de recursos materiales, falta de recursos humanos, la desatención de las de las infraestructuras", advierte el responsable de Salud Laboral de CC OO. Un panorama, que según la organización sindical ha tensionando mucho las comunidades educativas y ha favorecido las agresiones.

En una línea similar, el STEPV culpó hace unos días a "la falta de recursos provocada por los continuos recortes: ratios elevadas, ausencia de personal especializado, etc". Y, en segundo lugar, ligó el aumento de conflictos en el aula con el crecimiento de los discursos vinculados a la extrema derecha, como son los discursos de odio, la banalización y valoración positiva de la violencia, su normalización, etc.