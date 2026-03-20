El PSOE de Alicante denuncia que los sobrecostes dejan al segundo "tasazo" de basura del gobierno de Barcala fuera de la ley

El segundo recibo del "tasazo" de basura llega a los alicantinos con más polémica que nunca. El PSOE alerta de que la nueva factura evidencia, según ellos, el "fracaso" del modelo de gestión del equipo de gobierno del PP, que deja un "agujero estructural" de 16,6 millones de euros y podría situar la tasa fuera de la legalidad. Según los socialistas, la gestión del servicio municipal del alcalde Luis Barcala "dispara el gasto" y "carga a las familias" con más presión fiscal mientras incumple la Ley de residuos, que obliga a que las tasas cubran el coste real del servicio.

"El PP ha aprobado una tasa ilegal desde el primer día. Cada vez cubre menos el coste del servicio y condena a los alicantinos a nuevas subidas para tapar su desastre en la gestión de la basura. Primero disparan el gasto sin control y después se lo cargan a las familias”, denuncia el concejal socialista Raúl Ruiz. Los socialistas indican que datos municipales reflejan que, para 2026, el coste del servicio de residuos alcanzará los 42,3 millones de euros, mientras que los ingresos previstos apenas superan los 25,8 millones, generando un déficit estructural que, según los socialistas, "vulnera la ley".

Sobrecostes que disparan el déficit

El PSOE advierte de que este desfase no es puntual, sino consecuencia directa de una gestión marcada por la "falta de planificación y control" del equipo de gobierno del PP y denuncian como, en apenas unos meses, el Ayuntamiento ha incrementado en casi 3 millones de euros el gasto en recogida y tratamiento de residuos, evidenciando que las previsiones iniciales eran "irreales". A esta situación se suman decisiones como la prórroga de un vertedero "cada vez más caro y obsoleto", la "falta de fiscalización de los contratos" y el "bloqueo durante meses de la Comisión de Limpieza", que ha impedido a la oposición acceder a información clave sobre la gestión del servicio.

El grupo socialista también denuncia el carácter "profundamente injusto" del reparto de la carga fiscal. Actualmente, el 83 % de la recaudación recae sobre las familias, frente a solo un 17 % procedente de actividades económicas. "Barcala ha diseñado una tasa profundamente injusta: castiga mayoritariamente a las familias mientras protege a quienes más residuos generan", advierte Ruiz.

Un modelo que compromete el futuro

Además, los socialistas alertan de que el problema irá a más. El modelo del PP sigue basado en aumentar el gasto, proyectos como el CETRA, con inversiones superiores a 130 millones de euros, que hipotecan a la ciudad durante dos décadas sin garantías de eficacia", apunta el concejal socialista.

Por todo ello, el grupo municipal socialista exige al equipo de gobierno del PP la convocatoria inmediata de la Comisión de Limpieza, la entrega de toda la documentación relativa a los contratos y explicaciones claras sobre el desfase económico del servicio. "No pueden seguir escondiéndose. Los alicantinos tienen derecho a saber por qué pagan cada vez más por un servicio peor", subraya Ruiz.