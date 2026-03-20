Santa Cruz: "El Gitano" brilla bajo una nueva cruz

El Miércoles Santo cae sobre Alicante con una luz distinta cuando se adentra en el barrio de Santa Cruz. Allí, entre calles estrechas y pendientes imposibles, la tradición se abre paso con fuerza. La Hermandad Penitencial de Santa Cruz ultima estos días los preparativos de una de las procesiones más singulares de la ciudad, donde cada detalle cuenta y cada novedad se vive como un acontecimiento colectivo.

Para quienes forma parte de la hermandad esta no es solo una procesión, es un reencuentro. Una llamada que devuelve al barrio a quienes un día tuvieron que marcharse y que, cada año, regresan para acompañar a sus imágenes titulares. Desde la ermita que da nombre a la hermandad, fundada en 1945 aunque con raíces más profundas, partirán cuatro tronos que resumen la identidad de Santa Cruz: el Cautivo, el Cristo de la Fe, popularmente conocido como "El Gitano", la Virgen de los Dolores y el imponente Descendimiento con Nuestra Señora de la Piedad Coronada.

La singularidad de la procesión no reside únicamente en sus imágenes, sino en el entorno que las acoge. "La orografía del barrio la convierte en algo espectacular que yo no he visto en ningún otro sitio ni de España ni del mundo", asegura el hermano mayor de la hermandad, Mocho Riquelme. Las empinadas calles obligan a maniobras imposibles, donde los tronos parecen deslizarse entre balcones y cables, en un equilibrio constante entre esfuerzo y devoción.

La orografía del barrio la convierte en algo espectacular que yo no he visto en ningún otro sitio Mocho Riquelme — Hermano mayor

Novedades que miran al futuro

Este 2026, la hermandad introduce importantes novedades que refuerzan su patrimonio. Entre ellas, el estreno de nuevas faldillas procesionales para los tronos del Cristo de la Fe y del Descendimiento. Estas piezas textiles, que cubren la estructura inferior de los pasos, no solo embellecen el conjunto, sino que preservan el misterio al ocultar a los costaleros.

Pero si hay una intervención destacada, es la renovación de la cruz del Cristo "El Gitano". Tras casi ocho décadas de historia, el desgaste había dejado huella. "Después de desfilar casi 80 años con ella, tenía rajas por el centro. Hace dos años se dio un golpe con un cable y ya estaba deteriorada", relata Riquelme. La solución ha sido una réplica exacta que permitirá mantener la estética original sin comprometer la seguridad.

Además, la hermandad también ha reforzado el acompañamiento musical, consciente de su papel en la experiencia emocional del desfile. Cinco formaciones, consideradas entre las más destacadas del panorama actual, pondrán sonido a cada tramo del recorrido: los Romanos Ecce-Homo de Yecla, la Asociación Musical de Santa Cruz, la Asociación Musical de Santa María Magdalena de Yecla, la Societat Musical L´Harmonia, la Banda de Cornetas y Tambores de Nuestro Padre Jesús Cautivo de Oliva.

Tradición que se convierte en identidad

Más allá de las novedades, Santa Cruz mantiene intacta su esencia. La bajada y posterior subida de los tronos por las calles del Casco Antiguo, especialmente en puntos como la curva entre San Antonio y San Rafael o el encuentro en la plaza de Abad Penalva, siguen siendo momentos de gran intensidad. "Yo creo que la emoción y el sentimiento con el que se vive en el barrio de Santa Cruz el Miércoles Santo pasa de lo religioso a lo cultural y ya a lo tradicional, es algo muy alicantino", apunta Riquelme.

El trabajo de la hermandad no se detiene en la Semana Santa. Este año, además, Santa Cruz acogerá el Encuentro Nacional del Descendimiento, un evento que reunirá en octubre a cofradías de toda España.

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Entre la renovación y la tradición, la Hermandad Penitencial de Santa Cruz se prepara así para volver a emocionar. En cada paso, en cada giro imposible, en cada nota musical, el barrio volverá a latir con la misma intensidad de siempre.