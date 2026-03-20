La segunda mascletà del año en Alicante llegará este domingo con humo azul y un terremoto “de ida y vuelta”

Alicante volverá a oler a pólvora este domingo con la segunda mascletà del año, programada dentro del ciclo “Pólvora tot l’any” que sirve de cuenta atrás hacia las Hogueras. La cita tendrá lugar a las 14 horas en el entorno de Casa del Mediterráneo, en Óscar Esplá, y correrá a cargo de Pirotecnia Hermanos Ferrández, que avanzá que ofrecerá un disparo de unos cinco minutos y medio con protagonismo tanto para la parte aérea como para el cuerpo terrestre.

Según explica Leo Ferrández, responsable de la pirotecnia, la mascletà arrancará con una entrada aérea con efectos digitales y sonoros. Esa primera parte se dividirá en cuatro fases y jugará con serpentinas, silbatos, zumbadoras y humo, además de incluir pantallas de humo azul. A partir de ahí entrará el cuerpo principal del disparo, con cinco fases terrestres acompañadas en todo momento por fuego aéreo.

Tras esa secuencia llegará uno de los momentos clave del montaje, el terremoto, que la pirotecnia plantea “de ida y vuelta” y con recorrido suficiente para mantener la intensidad antes del remate. El final quedará reservado para el bombardeo, con un cierre muy sonoro compuesto por un golpe hermético de zumbadoras y carcasas de trueno por encima.

El disparo del domingo se presenta además como una jornada festiva más amplia. El cartel anuncia la “mascletà de las barracas” y sitúa el inicio del ambiente desde las 11 de la mañana, tres horas antes del disparo. La organización ha previsto música, dj’s, bebida, sorteos, tapas, arroz y gazpacho en una mañana pensada no solo como cita pirotécnica, sino también como encuentro de ambiente fogueril en torno a Casa Mediterráneo.

Va a ser una mascletà muy visual al principio y potente al final con un terremoto largo Leo Ferrández — Responsable de la Pirotecnia Hermanos Ferrández

La mascletà del domingo será la segunda que se dispare en Alicante en lo que va de 2026. La primera tuvo lugar el pasado 22 de febrero en el parking de Teulada, donde Pirotecnia Mediterráneo pudo finalmente lanzar el disparo aplazado hasta en dos ocasiones por las condiciones meteorológicas. Aquella mascletà, prevista inicialmente para semanas antes, había quedado suspendida por alertas amarillas por viento y acabó sirviendo como primer gran estallido del año en la ciudad tras una espera marcada por el mal tiempo.

Ese precedente dejó encendida la cuenta atrás hacia las Hogueras y reactivó un ciclo que recorrerá distintos puntos de la ciudad antes de junio. Tras la cita de este domingo en Casa Mediterráneo, el calendario continuará el 3 de mayo en San Gabriel con Pirotecnia Ferrández, seguirá el 23 de mayo en La Condomina con Pirotecnia Valenciana y el 7 de junio en San Nicolás de Bari con Pirotecnia Alto Palancia. Ya en la recta final, el 13 de junio habrá disparo en Agatángelo Soler a cargo de Pirotecnia Ferrández y el 17 de junio llegará la Arribada del Foc en la fachada de El Corte Inglés, con Pirotecnia Mediterráneo.

Hermanos Ferrández volverá a la ciudad durante las Hogueras para disparar el 23 de junio en la plaza de los Luceros, dentro del concurso oficial. La mascletà de este domingo funcionará así como una antesala de esa futura cita en el principal escaparate pirotécnico de las fiestas.

Con ese horizonte ya marcado, Alicante afronta este domingo una nueva mañana de pólvora dentro de un calendario que trata de mantener vivo el pulso festero durante todo el año. Esta vez, con una mascletà que promete combinar color, efectos sonoros, ritmo terrestre y un final de gran potencia para seguir calentando el camino hacia junio.