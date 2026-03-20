Susto en el portal de Elche en Alicante

Un inesperado sobresalto ha sorprendido este viernes en el Portal de Elche en Alicante. El servicio de Zonas Verdes de Brota Alicante detectó durante una revisión rutinaria, motivada según fuentes municipales por las fuertes rachas de viento de los últimos días, que una rama de uno de los ficus presentaba riesgo de rotura.

Debido a su altura, los operarios de Zona Verdes solicitaron la intervención de los Bomberos de Alicante, que se desplazaron al lugar con una escalera y realizaron las maniobras necesarias para retirar la rama. La actuación se centró en el ficus ubicado en la esquina del Portal de Elche colindante con las calles Médico Manero Mollá, en su paso hacía la Rambla.

Los bomberos de Alicante actuan en la zona ante un incidente en el ficus detectado en una revisión / INFORMACIÓN

Poda hace tan solo dos meses

No es la primera vez que los ficus del portal de Elche requieren atención. Hace tan solo dos meses, en enero, el servicio de Zonas Verdes llevó a cabo labores de mantenimiento y poda en los árboles de la plaza, dejando uno de los ejemplares de ficus con gran parte de sus hojas retiradas para minimizar riesgos ante las fuertes rachas de viento registradas estos días.

Fuentes de la Concejalía de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Alicante, dirigida por Rafael Alemañ, aclararon entonces que "es una actuación que ya se programó en verano, igual que se hizo con otro ficus el año pasado dentro de las tareas de mantenimiento". Desde el Consistorio defendieron la intervención como "una poda de reformación" realizada "árbol a árbol en distintos periodos". Los operarios presentes confirmaron que no se preveían más actuaciones en los ficus del Portal de Elche.

Los trabajos, según explican desde la Concejalía, tenían como objetivo “evaluar la estructura del tronco y eliminar las ramas que puedan quebrarse”, y aseguraron que “el crecimiento de nuevas ramas y hojas es rápido, por lo que para verano el árbol habrá recuperado su follaje completo”.