Alicante avanza hacia un futuro más sostenible gracias al contenedor marrón

Alicante continúa dando pasos firmes hacia un modelo de ciudad más sostenible y comprometida con el medio ambiente. En este camino, el reciclaje de la fracción orgánica se ha convertido en una pieza clave, impulsada por Netial, la empresa concesionaria del servicio de limpieza viaria y gestión de residuos del Ayuntamiento de Alicante.

La implantación del contenedor marrón se inició a finales de 2023 y finalizó a finales de 2024, después del verano, transformando la forma en la que los alicantinos gestionan sus residuos y facilitando la correcta separación de los residuos orgánicos en origen.

El impacto de esta iniciativa ya es claramente visible en los datos: durante el año 2025 se recogieron más de 1.700 toneladas de residuos orgánicos. Además, en lo que va de 2026, hasta el 28 de febrero, ya se han contabilizado más de 410 toneladas, lo que permite prever que este año se podría alcanzar un notable incremento en la recogida, consolidando el crecimiento del sistema y la implicación ciudadana.

¿Qué es la basura orgánica y por qué es tan importante reciclarla?

La basura orgánica está formada por residuos biodegradables como restos de comida, pieles de fruta, verduras, cáscaras de huevo, espinas de pescado o papel de cocina usado. Separarlos correctamente permite evitar que se mezclen con otros residuos y facilita su transformación en recursos útiles como compost o energía, reduciendo el impacto ambiental.

Reciclar este tipo de residuos no solo mejora la calidad del reciclaje global, sino que también contribuye directamente a la economía circular, reduciendo emisiones y aprovechando al máximo los recursos.

Netial ha desarrollado campañas informativas y puntos de atención en los barrios para ayudar a los vecinos en el proceso. / INFORMACIÓN

Tecnología al servicio del reciclaje: así funciona el contenedor marrón

Los contenedores marrones de Alicante son dispositivos inteligentes que solo pueden abrirse mediante una tarjeta identificativa o a través del móvil, utilizando la app “Tú haces Alicante”. Este sistema permite registrar las aportaciones de cada usuario y fomentar hábitos responsables.

Desde su implantación, el uso del sistema ha crecido notablemente:

Más de 36.000 tarjetas emitidas

Más de 15.000 usuarios utilizan la app móvil

utilizan la app móvil En 2025, los contenedores se han abierto más de 1 millón de veces

Este avance refleja el compromiso de la ciudadanía y el éxito del modelo impulsado impulsado por la empresa concesionaria y el Ayuntamiento de Alicante.

Además, Netial dispone de un servicio de atención de incidencias ágil y accesible a través de WhatsApp, en el número 670 086 411, así como mediante sus redes sociales.

Los contenedores destinados a residuos orgánicos cuentan con este canal directo, que permite comunicar cualquier incidencia de forma rápida y sencilla, facilitando una gestión eficiente por parte del servicio. Todas las incidencias son resueltas con la mayor brevedad posible, garantizando así el correcto funcionamiento y mantenimiento del servicio.

¿Cómo obtener la tarjeta o usar la app?

Los ciudadanos pueden solicitar su tarjeta de manera sencilla a través de la web municipal o registrarse en la app. Para ello, es necesario estar vinculado al recibo de la tasa de basura y facilitar datos como el DNI. La tarjeta se recibe en el domicilio en pocos días.

Además, Netial ha desarrollado campañas informativas y puntos de atención en los barrios para ayudar a los vecinos en el proceso y resolver dudas.

Horarios de uso

El depósito de residuos orgánicos está regulado para garantizar un correcto funcionamiento del servicio. Actualmente, los contenedores pueden utilizarse en horario de 20:00 a 00:00 horas, tal y como establece la ordenanza municipal.

El contenedor marrón no es solo un nuevo elemento urbano: es una oportunidad para que Alicante avance hacia un modelo más limpio, eficiente y sostenible. / INFORMACIÓN

Beneficios ambientales… y también económicos

Separar correctamente los residuos orgánicos tiene ventajas claras para el medio ambiente, pero también para el bolsillo. Gracias al sistema de identificación mediante tarjeta o app, los usuarios pueden acceder a bonificaciones fiscales en la tasa de basura, que pueden alcanzar hasta el 20% de descuento en función del uso del contenedor.

Este modelo premia a quienes reciclan, fomentando una mayor implicación ciudadana y haciendo que el esfuerzo individual tenga un impacto colectivo.

Netial: compromiso con Alicante

Como empresa concesionaria, Netial no solo gestiona el servicio, sino que impulsa activamente la concienciación y la participación ciudadana. A través de campañas informativas, educadores ambientales y herramientas digitales, la compañía está liderando un cambio de hábitos imprescindible para el futuro de la ciudad.

El contenedor marrón no es solo un nuevo elemento urbano: es una oportunidad para que Alicante avance hacia un modelo más limpio, eficiente y sostenible.