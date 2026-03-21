Compromís continúa en Playa de San Juan con su consulta ciudadana sobre el Plan General de Alicante

Compromís continúa con su consulta ciudadana sobre el Plan General este sábado con una segunda mesa informativa en la avenida de la Condomina, después de que hace un mes lanzasen este proceso en respuesta a la nueva consulta vecinal que está llevando a cabo la Concejalía de Urbanismo.

La militancia de la coalición ha recogido propuestas de los vecinos del Cabo Huerta y Playa de San Juan, de las cuales saldrán las iniciativas de Compromís para la ciudad. Destacan tres peticiones urgentes para la zona: educación, sanidad y seguridad; más plazas escolares, en institutos y reforma de los colegios públicos, así como la construcción del centro de salud en la avenida del locutor Vicente Hipólito y finalizar la comisaría de la Policía Local en la misma avenida.

Dotaciones para Playa de San Juan

En este sentido, la concejala Sara Llobell ha denunciado la falta de previsión municipal: "Cómo es posible que una zona donde ya residen más de 30.000 personas y con una población flotante que dobla en los meses estivales, no tenga aún un centro de salud digno, tan solo un pequeño consultorio auxiliar totalmente insuficiente, y padezca la falta de actualización del mapa escolar que tantas veces hemos instado al gobierno municipal de Barcala".

Para la edil del grupo municipal Sara Llobell, "Barcala no está capacitado para hacer el planteamiento que necesita nuestra ciudad con el desastre monumental que existe en el departamento de Urbanismo". Por ello, ha añadido Llobell "desde Compromís planteamos una ciudad donde el acceso a la vivienda y a los servicios públicos básicos esté por encima de la turistificación, la especulación y los privilegios de algunos como acabamos de ver con el escándalo de las viviendas protegidas precisamente en esta zona".

Participación

Ha concluido que "un verdadero proceso de participación en el planeamiento de la ciudad debería iniciarse con una reflexión previa sobre qué idea, modelo o paradigma se propone para dirigir el camino de Alicante hacia el futuro. Sin embargo, el proceso impulsado por el Ayuntamiento vuelve a evidenciar la falta de participación real y de transparencia en la toma de decisiones"

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En consecuencia, ha anunciado que en el pleno del próximo jueves van a instar al gobierno municipal a la convocatoria del Consejo Local de la Ciudad, como órgano con capacidad para elaborar dictámenes referentes al borrador del Plan General Estructural de Alicante.