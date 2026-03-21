El Consell deja fuera el festivo de San Juan en 2027 y desata el rechazo en Alicante: "Si queremos que las Hogueras estén a la altura de las Fallas tenemos que conseguir igual trato"

La decisión del Consell de excluir al 24 de junio, día de San Juan, de la lista de festivos autonómicos del calendario laboral de 2027, ha levantado las críticas de sectores de la Fiesta, el comercio y la hostelería de Alicante, así como entre los grupos políticos del Ayuntamiento.

Desde el año 2017 el día grande de las Hogueras de San Juan había sido festivo autonómico no recuperable, es decir, un día libre a todas luces, a excepción de los años 2021, 2024 y 2025, cuando se decretó festivo recuperable, figura por la cual los trabajadores tienen derecho a librar el día y devolver las horas posteriormente.

Por lo tanto, el 24 de junio de 2027 será el primer San Juan en once años que no es festivo autonómico. En la ciudad de Alicante, esto se traduce en que el Ayuntamiento tendrá que incluirlo, junto al día de Santa Faz, entre los dos días festivos locales que puede declarar, lo que provocará que el día 23 de junio sea laborable y haya un solo día de asueto en Hogueras.

"El festivo sería un revulsivo importante para nuestros negocios ya que facilitaría que la gente viniese a la ciudad" Irene Mas — Vicepresidentea de la Asociación Provincial de Empresarios de Hosteleria de Alicante

Para el sector turístico, la pérdida del día libre dificultará que vengan visitantes de otras poblaciones de la provincia o del resto de la Comunidad en el día grande de la Fiesta. Irene Mas, vicepresidenta de la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de Alicante (Apeha), señala que el festivo autonómico "sería un revulsivo importante para nuestros negocios ya que facilitaría que la gente tanto de la provincia como de la Comunidad se pudiera desplazar a Alicante para disfrutar del día de San Juan en nuestra ciudad"

Entre los comerciantes, la reacción es desigual en función de la zona de la ciudad. Para Vicente Armengol, presidente de la asociación Corazón de Alicante, defender el festivo autonómico en el día de San Juan es una reivindicación de años. "Alicante es merecedora de que el 24 de junio sea festivo autonómico, y lamentamos que la Generalitat haya decidido que no lo sea. Siempre hemos apoyado y apostado porque sea un festivo autonómico", ha afirmado, confiando en que algún día haya una solución permanente para esta cuestión: "Cada año es el día de la marmota, habrá que trabajarlo más y a ver si lo logramos".

"Con esto cada año es el día de la marmota, habrá que trabajarlo más y a ver si logramos que sea festivo" Vicente Armengol — Presidente Asociación Corazón de Alicante

Vanessa Cárdenas, presidenta de la Asociación de Comerciantes Unidos de Alicante, explica "al comercio local que no esté ubicado en la zona centro no le repercute en ventas que no vengan turistas, porque los turistas no vienen a los barrios", haciendo énfasis en el matiz de que "la ciudad, en comercio, tiene dos velocidades".

"Afecta desde el punto de vista organizativo a muchos comerciantes y sus trabajadores que aprovechan el festivo para descansar" Vanessa Cárdenas — Presidenta de la Asociación de Comerciantes Unidos de Alicante

Esto no significa que desde la asociación que representa no consideren que el festivo autonómico es positivo para la ciudad en su conjunto, y además ha replicado que la decisión del Consell "sí afecta desde el punto de vista organizativo a muchos comerciantes y sus trabajadores", que aprovechaban el festivo para descansar.

Menos exposición para la Fiesta

En clave festera, la Federació de Fogueres ha recalcado que siempre ha abogado porque el 24 de junio sea festivo y los "vecinos de la Comunidad Valenciana puedan venir a compartir ese día con los alicantinos". La entidad organizadora de la Fiesta han lamentado que la decisión haya ido en sentido contrario, a pesar de que la festividad del día de San Juan sea un tema que siempre reivindican ante el Consell.

"Hay que entender que el visitante se espera al día grande, que suele coincidir con el festivo, para ver los monumentos" Joaquín Rubio — Maestro mayor del Gremio de Artistas de Hogueras de Alicante

Joaquín Rubio, maestro mayor del Gremio de Artistas de Hogueras de Alicante, ha opinado que desde el sector ven "muy mal" que no sea festivo, "velando por la salud de la Fiesta, que necesita recibir visitantes". Además, los festivos de los días grandes son jornadas que los visitantes aprovechan para pasearse y ver la obra del arte efímero. "Hay que entender que el visitante se espera al día grande, que suele coincidir con el festivo, para ver los monumentos", recuerda el artista, que añade la reflexión de que "si queremos que la Fiesta esté a la altura de las Fallas tenemos que conseguir igual trato".

Y es que mientras el festivo autonómico del día de San Juan es una realidad reciente, que inició en 2017, el del 19 de marzo, día de San José, es indiscutible para la Generalitat y se mantiene año tras año.

Reacciones políticas

En ese sentido, la portavoz municipal de Vox en Alicante, Carmen Robledillo, ha postulado que "desgraciadamente no es nada nuevo el que los alicantinos tengamos que soportar un centralismo valenciano". En opinión de Robledillo, ese "centralismo" se pone de manifiesto, más allá de asuntos mollares como las inversiones, en "detalles del calendario que sería imposible que perjudicaran a los días grandes de la ciudad de València"

La oposición de izquierdas alicantina también se ha pronunciado en contra de la decisión del Consell. Para Ana Barceló, portavoz de grupo municipal del PSOE, se trata de "un desprecio a Alicante y a sus señas de identidad". "No estamos hablando solo de un día en el calendario laboral, hablamos de las Hogueras, de la fiesta oficial de la ciudad, de su impacto social, cultural y económico", ha remarcado la socialista, que añade que la medida "resta fuerza a una de las celebraciones más importantes de la Comunidad".

El Grupo Municipal de Compromís en el Ayuntamiento de Alicante ha enviado un comunicado donde recuerdan que llevan "años reclamando que el día 24 de junio sea festivo autonómico, aunque sea de carácter recuperable, por la importancia que tiene para la ciudad". Lamentan encontrarse con que "después de que el anterior Gobierno del Botànic estableciera esta jornada como festiva, ahora se ha decidido eliminarla" en una decisión que consideran "profundamente injusta para los alicantinos y alicantinas".

Finalmente, Manolo Copé, portavoz del grupo de EU-Podemos, ha valorado como "un desprecio a Alicante" y una "falta de respeto institucional" la decisión de la Generalitat de dejar fuera el 24 de junio de la lista de festivos autonómicos en 2027. En añadido, ha criticado que ni siquiera sea recuperable, "cerrando la puerta a una fórmula que durante años ha permitido sostener esa fecha y facilitar la participación de personas de fuera".