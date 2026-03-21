Denuncian la desaparición de un hombre de 63 años en Alicante

La asociación SOS Desaparecidos ha difundido una alerta para solicitar la colaboración ciudadana en la búsqueda de un hombre de 63 años desaparecido en Alicante el pasado 18 de marzo de 2026.

Según la información facilitada, el desaparecido mide 1,80 metros, tiene complexión fuerte y, en el momento de su desaparición, vestía camiseta blanca, cazadora marrón, pantalón beige y zapatillas azules con letras Heko y tiras amarillas y verde fosforito.

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Las personas que puedan aportar alguna información sobre el hombre, llamado Jesús T. L, pueden ponerse en contacto con SOS Desaparecidos a través del teléfono 868 286 726, o de su correo electrónico, info@sosdesaparecidos.es.