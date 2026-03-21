Así esperan los históricos ninots indultats en el Museo de Hogueras de Alicante los trabajos de recuperación tras la dana

La historia de las Hogueras de Alicante, en pausa y a la espera de una restauración que no termina de producirse. El pilar fundamental de la fiesta son los monumentos y gracias al "indulto" de una pequeña muestra de ellos se puede disfrutar de piezas únicas y relevantes para recordar la evolución de estilos, temáticas, artistas y personajes protagonistas en forma de ninots.

El pasado martes 10 de marzo, el Museo de Hogueras cerró sus puertas a causa de una rotura de un toldo y una claraboya que se ubica en uno de los espacios reservados para las obras destacadas y "salvadas del fuego" de los años 80 y 90. Como consecuencia de esos fatales hechos, media docena de escenas individuales resultaron dañadas tras librarse de la "Cremà" pero no de la fuerza del temporal que azotó la provincia hace más de una semana.

Rafa Arjones

¿Qué pasará con los ninots indultados dañados por la dana?

El Ayuntamiento de Alicante recurrirá a un contrato de urgencia para reparar los daños en la Casa de la Festa, sede del Museo de Hogueras, después de que el desprendimiento de un toldo y la rotura de la claraboya de la sala provocaran humedades sobre cinco ninots indultats de la exposición municipal. La concejala de Fiestas, Cristina Cutanda, ha explicado que ya se han adoptado medidas provisionales para cubrir el espacio y que los trabajos de mantenimiento comenzarán de inmediato, mientras se asegura la zona para que el Gremio de Artistas pueda evaluar con detalle el alcance del deterioro. Entre las piezas afectadas figuran sobre todo obras de Pedro Soriano, además de trabajos de Ramón Marco, cuyos derechos de restauración habían sido cedidos al propio Soriano.

La incidencia ha generado preocupación por el patrimonio festero, aunque desde el Gremio se rebaja por ahora la gravedad del episodio al hablar de humedades y filtraciones, sin daños especialmente severos a primera vista. La Federació de Fogueres se ha puesto a disposición del Ayuntamiento para colaborar en lo necesario, mientras Soriano ha reclamado una intervención rápida para evitar que la humedad se agrave y permitir que las piezas se sequen al aire.

Jose Navarro

Entre los ninots dañados destacan una sirena realizada por Pedro Soriano para Santa Isabel en 1993, inspirada en el rostro de Olga Esplá, y el caballo de Ramón Marco, ninot indultat en 1987 por Ciudad de Asís. En el plano político, Compromís ha cuestionado el estado de conservación del edificio, reformado en 2019 con una inversión de cuatro millones de euros, y ha exigido una actuación inmediata al considerar que lo ocurrido evidencia problemas de mantenimiento en infraestructuras municipales.

¿El Museo de Hogueras cambiará de ubicación?

El gobierno de Luis Barcala ha descartado trasladar el Museo de Hogueras de su actual sede en la Rambla, aunque sí admite que el espacio disponible presenta limitaciones para seguir ampliando la exposición de ninots indultats.

La portavoz del gobierno municipal, Cristina Cutanda, ha diferenciado entre el museo como equipamiento y la muestra de ninots que alberga, defendiendo que la ubicación actual es “perfecta” para el museo, pero reconociendo que la colección podría necesitar en el futuro un espacio complementario o una “segunda fase” expositiva, al estilo de València.

El temporal daña el techo del Museo de Hogueras y afecta a piezas históricas / Rafa Arjones

En los días posteriores, el consistorio confirmó el alcance de los daños y anunció actuaciones para reparar la cubierta y facilitar la restauración de las piezas afectadas. De hecho, Cutanda ha asegurado que ya se han iniciado los trabajos de reparación de la claraboya, mientras el ejecutivo local mantiene que no se moverá el museo, aunque deja abierta la puerta a estudiar soluciones para ganar superficie expositiva y garantizar una mejor conservación del patrimonio festero en el futuro.