El tiempo en Alicante: chubascos, sol y temperaturas suaves para dar la bienvenida a la primavera

La provincia de Alicante afronta este sábado, 21 de marzo, una jornada marcada por las precipitaciones débiles al principio de la mañana y continuando con la tendencia inestable de días anteriores. El paso de frentes asociados a borrascas en jornadas anteriores deja ahora un escenario más tranquilo, con predominio de cielos poco nubosos o despejados en buena parte del territorio, aunque no se descarta algo de nubosidad de evolución en zonas del interior, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

Se trata, además, de una situación muy propia de esta época del año. Marzo suele traer en Alicante una atmósfera muy variable y dinámica, con cambios rápidos de nubosidad, viento y temperatura. No es extraño encadenar episodios más inestables con otros mucho más estables en apenas unos días. Ese vaivén vuelve a notarse ahora con la llegada de un tiempo más apacible coincidiendo con el inicio de la primavera astronómica.

Y ese cambio también se refleja en los termómetros. Las temperaturas se mantienen en valores suaves durante el día, con madrugadas todavía frescas, especialmente en zonas del interior, en una jornada sin grandes extremos pero claramente más agradable que en días anteriores.

El tiempo en Alicante

En Alicante, la jornada será mayoritariamente estable, con cielos poco nubosos o despejados durante gran parte del día. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y los 19 grados aproximadamente. El ambiente será fresco a primeras horas, pero más templado y agradable al mediodía.

El tiempo en Elche

En Elche, el sábado se presenta también sin lluvias y con predominio del sol. Los termómetros se moverán entre los 9 y los 19 grados. La mañana será fresca, mientras que las horas centrales del día dejarán un ambiente suave y cómodo.

El tiempo en Benidorm

En Benidorm, se esperan intervalos nubosos a primeras horas, tendiendo a cielos poco nubosos conforme avance el día. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y los 18 grados, con sensación algo más fresca junto al litoral.

El tiempo en Elda

En el interior, Elda vivirá una jornada tranquila, con cielos poco nubosos y sin precipitaciones. Las temperaturas se situarán entre los 7 y los 18-19 grados, con ambiente fresco a primera hora y más suave durante la tarde.

El tiempo en Torrevieja

En Torrevieja, la previsión apunta a cielos despejados o poco nubosos durante toda la jornada. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y los 17 grados, con un ambiente agradable en las horas centrales del día.

El tiempo en Orihuela

En Orihuela, el día será estable y sin lluvias, con cielos poco nubosos. Las temperaturas se moverán entre los 8 y los 19 grados, situándose entre las más suaves de la provincia durante la jornada.

El tiempo en Alcoy

En Alcoy, el interior norte puede registrar algo más de nubosidad, especialmente en las horas centrales del día, aunque sin precipitaciones destacables. Las temperaturas oscilarán entre los 6 y los 15 grados, con ambiente más fresco que en el litoral.

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El tiempo en Dénia

En Dénia, el sábado será mayoritariamente estable, con intervalos nubosos y amplios periodos de sol. Las temperaturas se moverán entre los 11 y los 17 grados, con sensación térmica suave durante el día.